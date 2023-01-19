Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона

Январское трансферное окно 2023 года наконец-то стало определяющим для карьеры вингера сборной Украины Виктора Цыганкова. После ряда лет всевозможных слухов и сплетен, один из главных талантов «Динамо» последнего десятилетия покинул киевский клуб и продолжит выступления в испанской Ла Лиге. Что правда, не в хорошо известных и топовых «Реале», «Барселоне» или «Атлетико», а в весьма скромной «Жироне», за которой подавляющее большинство украинских болельщиков никогда ранее не следило от слова «абсолютно».

Что же представляет собой «Жирона»? Давайте разбираться предметно и по пунктам…

Краткий исторический очерк

Футбольный клуб «Жирона» представляет одноименный город, расположенный на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония. Основан он был 92 с лишним года назад – 23 июля 1930-го. Однако за все это время «Жирона» так и не смогла избавиться от провинциального статуса, что абсолютно неудивительно, если учитывать, что по состоянию на текущий момент «бело-красные» проводят всего лишь свой третий сезон в истории в рамках Ла Лиги.

Преимущественно «Жирона» обитала в низших дивизионах испанского футбола. На ее счету 44 сезона в четвертом по силе дивизионе, 13 – в третьем, 24 – во втором. В Ла Лигу «бело-красные» впервые вышли по итогам розыгрыша Сегунды-2016/17, причем сразу после этого в жизни клуба произошли, можно сказать, воистину фундаментальные изменения, учитывая «тихую гавань», в которой привычно обитал этот клуб.

23 августа 2017 года 44,3% акций каталонского клуба приобрел эмиратский спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого является английский «Манчестер Сити». Такая же доля акций тогда досталась компании Girona Football Group, руководителем которой является Пере Гвардиола – брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Вскоре после этого в «Жироне» начались существенные изменения к лучшему, вызванные стратегическим подходом со стороны новых собственников. В частности, клубу удалось расширить вместимость своего стадиона «Монтиливи» с 9 до 11 тысяч зрителей и перспективой увеличения еще на 2 тысячи. Арена является муниципальной, но с 2012 года отдана на 30 лет в аренду «Жироне» с возможностью продления до 50 лет.

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В своем дебютном в рамках Ла Лиге сезоне-2017/18 «Жирона» с ходу финишировала на 10-й строчке, что исторически является ее высшим достижением на национальной арене (опыта еврокубковых выступлений у «бело-красных», естественно, нет вообще). Вслед за этим клуб покинул главный тренер Пабло Мачин, принявший приглашение от «Севильи», а пришедший на его место Эусебио Сакристан не смог повторить успех предшественника, и по итогам сезона-2018/19 «Жирона», заняв 18-е место, спикировала обратно в Сегунду. Примечательно, что Эусебио Сакристан после этой неудачи покинул клуб, и с тех пор вот уже три с половиной года остается невостребованным, сидя в статусе безработного…

В течение следующих трех лет «Жирона» каждый раз финишировала в зоне плей-офф Сегунды за право повыситься в классе, но в первых двух случаях проигрывала в финале сперва «Эльче», а затем «Райо Вальекано». Вернуться в Ла Лигу «красно-белым» удалось по итогам сезона-2021/22, когда каталонцы снова финишировали в зоне плей-офф, а затем в финале по сумме двух матчей нанесли поражение «Тенерифе» (0:0, 3:1).

Собственники и руководители клуба

Как уже упоминалось, с 2017 года «Жирона» входит в состав City Football Group – огромного холдинга, который управляет рядом футбольных клубов по всему миру – из Англии, Бельгии, Австралии, Японии, Уругвая, Индии, Нидерландов, США, Китая, Франции, Италии и Бразилии.

По состоянию на текущий момент City Football Group принадлежит чуть меньше половины акций клуба, а именно – 47%. Доля Girona Football Group, которая с 2017-го была равной эмиратской, в настоящий момент снизилась до 16%, а около 1-2% акций принадлежат мелким акционерам.



Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп и Пере Гвардиола

35% акций «Жироны» с 2020 года принадлежат боливийскому бизнесмену Марсело Клауре, который также имеет американское гражданство. Состояние этого предпринимателя оценивается экспертами в более чем 2 миллиарда долларов, и помимо бизнеса в сфере телекоммуникаций, Клауре достаточно давно связан с футболом. В 90-х годах минувшего века нынешний совладелец «Жироны» работал в Боливийской футбольной федерации, занимая должность главы отдела международного маркетинга. С 2008 года Клауре является одним из совладельцев «Боливара» - самого титулованного клуба Боливии, а также является одним из членов комитета по честной игре и социальной ответственности ФИФА.

Примечательно также, что Клауре входит в совет директоров «Жироны», руководителем которого является Пере Гвардиола. Именно последний имеет самое прямое отношение к трансферу Виктора Цыганкова из «Динамо», так как оказывал услуги по юридическому сопровождению сделки в статусе агента. Сотрудничать с компанией Пере Гвардиолы Цыганков начал летом 2022 года, и спустя шесть месяцев уже оказался в Испании.

Главный тренер

С лета 2021 года главным тренером «Жироны» является Мигель Анхель Санчес Муньос, более известный как Мичел. Большую часть своей карьеры футболиста он провел в «Райо Вальекано», но также недолго поиграл за «Мурсию», «Малагу» и «Альмерию». Имел за плечами несколько матчей в юношеских сборных Испании, но в главную команду страны так никогда и не привлекался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Анхель Санчес Муньос

Играть в футбол Мичел завершил в 2012 году в «Райо Вальекано», после чего стал координатором академии этого клуба. В 2017-м возглавил первую команду «пчел», которых по итогам сезона-2017/18 смог вернуть в Ла Лигу, хотя и был уволен за три месяца до завершения следующего сезона из-за неудовлетворительных результатов (в итоге «Райо Вальекано» вернулся в Сегунду всего лишь спустя год, проведенный на элитном уровне).

Летом 2019 года Мичел принял «Уэску», и также с ходу смог вывести эту команду в Ла Лигу, где опять-таки не сумел отработать полный сезон, и был отправлен в отставку после 18 туров, а «сине-гранатовые» по итогам чемпионата понизились в классе.

С «Жироной» Мичелу в третий раз в карьере удалось повторить трюк, когда первый же полный его сезон в команде ознаменовался повышением ее из Сегунды в Ла Лигу. И пока, в отличие от неудачного опыта в элите с «Райо Вальекано» и «Уэской», «красно-белые» не плетутся в хвосте таблицы, а у 47-летнего специалиста неплохие перспективы сохранить свой пост до конца чемпионата, выполнив попутно задачу по сохранению прописки в Ла Лиге для «Жироны».

Тактика и результаты

Тактически «Жирона» при Мичеле является весьма гибкой командой. У этого наставника нет излюбленной расстановки, которая бы решала все проблемы. Наоборот, коуч «красно-белых» предпочитает находить почти под каждого оппонента свои «изюминки», вследствие чего «Жирона» нередко начинает матч с одной номинальной схемой, а заканчивает его с другой.

Чаще всего «Жирона» использует схему 4-4-2, а также ее разновидность 4-4-1-1. Также весьма популярной у Мичела является расстановка 4-1-4-1. Во всех этих схемах важную роль в атаках «красно-белых» играют именно фланговые полузащитники, которые действуют достаточно широко, а одной из главных их задач является доставка мячей в штрафную соперника или зону, пригодную для нанесения удара, при помощи навесов. По количеству выполненных навесов (281) «Жирона» занимает пятое место в текущем розыгрыше Ла Лиги вслед за «Атлетиком» (358), «Райо Вальекано» (319), «Севильей» (314) и «Валенсией» (292). Интересно то, что из этой компании лишь «Атлетик» имеет более высокие, чем у «Жироны» показатели по общекомандным ударам и касаниям мяча в штрафной соперника. Баски, как и каталонцы, входят в топ-5 команд Ла Лиги по этим компонентам. В частности, футболисты «Жироны» нанесли 220 ударов, что уступает лишь показателям «Реала» (262), «Барселоны» (251), «Атлетика» (242) и «Атлетико» (226). В штрафной соперника «красно-белые» совершили 321 касание, что меньше только, чем у «Барселоны» (439), «Реала» (372), «Атлетика» (347) и «Атлетико» (328).

Getty Images/Global Images Ukraine

Также обращает на себя внимание тот факт, что в среднем «Жирона» владеет мячом в одном матче текущего сезона Ла Лиги больше половины времени – 51,6%, а ее игроки являются одними из наиболее техничных в чемпионате – 451 обводка (7-е место) при показателе успешности в 49,7%. Наряду с «Реалом» «Жирона» в Ла Лиге-2022/23 чаще остальных пробивала пенальти – 7 раз, хотя команда не входит в топ-5 по фолам на ее игроках.

Стоит обращать внимание на интенсивность футбола, который показывает «Жирона». По индексу передач каталонцы с показателем 15,1 (количество пасов на минуту владения мячом) занимают пятую строчку в Ла Лиге после «Реала» (16,7), «Атлетико» (16,3), «Барселоны» (16,1) и «Севильи» (15,3).

Все вышеперечисленное довольно логично конвертируется в то, что по числу ожидаемых голов «Жирона» идет на третьей строчке в Ла Лиге после «Барселоны» (38,79xG) и «Реала» (34,7xG). У «красно-белых» этот показатель равен 27,03xG, а реально подопечные Мичела забили 26 мячей в ворота соперников.

Другое дело, что из-за недостаточно сильной и сбалансированной оборонительной линии «Жирона» достаточно часто пропускает. По количеству пропущенных мячей (27) «красно-белые» занимает уже отнюдь не почетное четвертое место. Больше «Жироны» пропустили только аутсайдеры «Эльче» (35) и «Кадис» (28), а также затесавшаяся в эту компанию «Сельта» (28).

Состав и конкуренты

Факты, приведенные в последнем абзаце минувшего пункта, вызывают удивление, что в январе первым трансфером «Жироны» стал именно ориентированный на атаку Виктор Цыганков, а не кто-то из оборонительных игроков. Причем украинец повторил трансферный рекорд по входящим сделкам для «красно-белых». Ранее 5 миллионов евро «Жирона» платила за своих новичков лишь дважды – летом 2018 года за Марка Муньесу и тогда же за Хуана Мохику.

Стоит отмечать, что Цыганков является наиболее ценным футболистом «Жироны», если опираться на оценки портала Transfermarkt. Трансфер украинца оценивается в 22 миллиона евро, а его ближайшего «преследователя» из числа одноклубников – в 9 миллионов евро.

В составе нынешней «Жироны» хватает как известных ветеранов – например, 36-летний уругвайский форвард Кристиан Стуани или 31-летний воспитанник академии «Барселоны» Ориоль Ромеу, так и перспективной молодежи. К числу последней относятся 19-летний воспитанник «Жироны» Арнау Мартинес, играющий справа в обороне, а также 20-летний бразильский центрбек Ян Коуту, арендованный у «Манчестер Сити», его соотечественник и ровесник Рейньер, арендованный у «Реала», а также 21-летний левый защитник Мигель Гутьеррес, которого «красно-белые» приобрели прошлым летом у «бланкос» за 4 миллиона евро.

Основным конкурентом для Цыганкова справа в атаке станет 22-летний Родриго Рикельме, арендованный «Жироной» у «Атлетико». В текущем розыгрыше Ла Лиги этот вингер провел 16 матчей, отличившись 3 забитыми мячами. Резервистом у него является 23-летний Валери Фернандес, который в 12 матчах записал в актив 2 ассиста. С учетом того, что по Рикельме у «Жироны» нет опции выкупа, вполне возможно, что во второй половине сезона основная ставка будет сделана именно на Цыганкова, особенно если украинцу удастся быстро адаптироваться к Ла Лиге и испанскому быту, а также экспрессными темпами выучить местный язык.

Интересно, что при трансфере Цыганкова «Жирона» пообещала «Динамо» 50% от выручки при последующей продаже украинца. Наиболее дорогим исходящим трансфером в истории каталонского клуба на текущий момент является Педро Порро, который летом 2019 года уехал в «Манчестер Сити» за 12 миллионов евро. Наверняка подобный карьерный путь держит в уме и сам Виктор, тем более, что Пере Гвардиола не просто так подписывал для «Жироны» в январе именно игрока атаки – матерый агент надеется еще как следует заработать на экс-лидере «Динамо», для чего Цыганкову предстоит доказать, что на топ-уровне выступлений он может находиться не только в УПЛ, но и в Ла Лиге.