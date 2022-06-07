Цыганков начал сотрудничать с братом Гвардиолы. Летом ждем трансфер
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины, вполне возможно, скоро уедет в Европу
Вингер «Динамо» Виктор Цыганков уже нынешним летом может перейти в европейский чемпионат. По данным источника, недавний поединок Шотландия - Украина посетил сотрудник футбольного агентства SEG Пере Гвардиола – брат наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Сообщается, что после матча Пере Гвардиола провел встречу с Виктором Цыганковым и стороны заключили сделку о сотрудничестве. Не исключено, что уже нынешним летом Цыганков будет продан в один из европейских клубов.
Отметим, что контракт Виктора Цыганкова с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года.
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