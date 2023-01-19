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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.01.2023, FT 4 : 2
Тоттенхэм
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Англия
19 января 2023, 23:58 | Обновлено 20 января 2023, 00:48
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Алжирский гамбит. Марез спас для Манчестер Сити игру против Тоттенгема

Действующие чемпионы АПЛ горели после первого тайма в два мяча

19 января 2023, 23:58 | Обновлено 20 января 2023, 00:48
999
2
Алжирский гамбит. Марез спас для Манчестер Сити игру против Тоттенгема
Getty Images/Global Images Ukraine

​Зимний период в английском футболе традиционно сложный для любой из команд, поскольку к матчам национального первенства постоянно добавляются баталии в разнообразных кубках, и не дай Бог при этом какому-то клубу пропустить хотя бы один матч в предыдущих турах в осенней части кампании. Но текущий сезон был особенным еще и потому, что на него пришлось очень печальное событие для всего Соединенного Королевства – смерть Королевы Елизаветы II, из-за траура по поводу которого седьмой тур английской Премьер-лиги был разбросан в произвольном порядке по свободным датам в расписании команд. Именно в отчетный день очередь наконец-то провести перенесенную игру выпала действующему чемпиону страны, «Манчестер Сити», и лондонскому «Тоттенхэму».

Контекст этого матча на «Этихаде» был довольно печальным для обеих сторон, потому что и команда Хосепа Гвардиолы, и футболисты Антонио Конте, в своих предыдущих матчах уступили наиболее принципиальным противникам – «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Арсеналу» (0:2) соответственно. Это ставило под угрозу положение «горожан» и «шпор» в турнирной таблице, поэтому за нашим матчем очень пристально наблюдали игроки тех же «канониров», которые опережали хозяев в турнирной таблице на шесть очков.

И вряд ли подопечным Микеля Артеты понравилось то, как легко чувствовали себя футболисты «Сити» на чужой половине поля на протяжении всего первого тайма. Команда Гвардиолы играла в присущем для себя тотальном стиле, против которого игроки Конте не нашли ничего другого, кроме привычного для себя низкого блока с попытками выйти в контратаки. Против того же «Арсенала» такая схема игры вообще не сработала, и мог повториться подобный сценарий и на этот раз, но у клуба из Манчестера внезапно возникли проблемы с созданием голевых моментов.

Так и отыграли хозяева с одним лишь дальним выстрелом Гюндогана мимо правой девятки почти до наступления перерыва, когда наконец-то попытался проснуться Эрлинг Голанд. Но и у норвежца не все было в порядке с реализацией, поэтому первую свою дуэль с Льорисом он проиграл вратарю на левом фланге штрафной, а при второй попытке не воспользовался ошибкой опытного француза при перехвате навеса с правого фланга, пробив головой над опустевшими воротами.

Почти ничего не было слышно об атаке гостей в течение первой половины игры, и вдруг она отыскалась у чужих ворот самым неожиданным способом в конце первого тайма. Откровенные ошибки Эдерсона и Родри привели не к одному, а сразу к двум пропущенным мячам «Сити», что заставило хвататься за голову Гвардиола в технической зоне, тогда как Кулушевски и Эмерсон не могли поверить собственному везению.

На перерыв «Тоттенхэм» ушел при сенсационном преимуществе на табло, которое еще нужно было удержать после паузы от посягательств соперников. А «Сити» настаивал на собственных мячах очень открыто. И жаль в этом плане Конте, поскольку все его наработки перечеркнула неудачная игра Ивана Перишича на левом фланге защиты, которого просто уничтожил Рияд Марез. Алжирец был причастен к трем быстрым мячам собственной команды, однажды забив самостоятельно, отдав голевой пас, и обеспечив опасный навес из своей зоны, с которого все и началось.

Однако не только голами Альвареса, Голанда и собственно Мареза обеспечивал успех коллектив Гвардиолы в этот вечер. Сити выглядел мощно и неуступчиво на всех участках поля, а в защите команда потом отрабатывала чуть ли не полным составом. Гости так и не придумали, что с этим поделать, а в завершение встречи еще и пропустили в четвертый раз по итогу ошибки центрального защитника Ленгле, который не смог перехватить пас от собственных ворот в исполнении Эдерсона на ход неудержимого Мареза.

«Манчестер Сити» сыграет следующий матч дома против «Вулвергемптона», а лондонский «Тоттенхэм» ожидает гостевое дерби против «Фулхэма».

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» - 4:2

Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 – Кулушевски, 44, Эмерсон, 45+2

Марез, 21 – Ромеро, 23, Хойбьерг, 31

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Стоунз, Аканджи, Льюис (Уокер, 83) – Грилиш, Родри, Гюндоган (Б. Силва, 80) – Альварес, Холанд (Диаш, 90+1), Марез.

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис (Ленгле, 78), Дайер, Ромеро – Перишич (Сессеньон, 68), Хойбьерг, Бентанкур (Биссума, 74), Эмерсон (Ришарлисон, 78) – Сон, Кулушевски – Кейн.

Арбитр: Саймон Хупер (Суиндон, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 16 (6) – 9 (5)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gorok🎧
Всі голи за участі Мореза, з них два його особисто. Його день сьогодні, красава, майже все сам зробив. Тоттенхем теж не пасли задніх, гарно виглядали, вболівав за них, дуже хотілося щоб вони виграли у сіті або хоча б зіграли у нічію, але маємо що маємо
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+1
donnerwetter
Всё таки повторили результат с Кристал Пэлас.  Те же 4:2 (0:2). Бывает.
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0
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