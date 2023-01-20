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20 января 2023, 05:29 | Обновлено 20 января 2023, 05:44
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ГВАРДИОЛА: «Мы просто подарили им 1-й гол, а 2-й мяч – это вообще смешно»

Наставник «Ман Сити» прокомментировал камбэк в игре против «Тоттенхэма»

20 января 2023, 05:29 | Обновлено 20 января 2023, 05:44
60
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ГВАРДИОЛА: «Мы просто подарили им 1-й гол, а 2-й мяч – это вообще смешно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2):

«Мы должны были лучше подготовиться. Я не могу отрицать, насколько мы счастливы. Но мы далеки от той команды, которой ранее были. Мы играли хорошо, но есть много вещей, таких как конкуренция.

Мы просто подарили им первый гол, а второй пропущенный мяч – это вообще смешно. Нам повезло, ведь если бы не изменили игру, мы бы потеряем очки.

Каких вещей не хватает? Страсти, огня и желания победить с первой минуты. Наши болельщики молчали 45 минут.

А потом освистали в перерыве? Они освистали, потому что мы проигрывали, но во втором тайме мы играли хорошо, у нас было больше моментов. Нам было комфортно выиграть четыре Премьер-лиги за пять лет».

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
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Источник BBC
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