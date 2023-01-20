Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2):

«Мы должны были лучше подготовиться. Я не могу отрицать, насколько мы счастливы. Но мы далеки от той команды, которой ранее были. Мы играли хорошо, но есть много вещей, таких как конкуренция.

Мы просто подарили им первый гол, а второй пропущенный мяч – это вообще смешно. Нам повезло, ведь если бы не изменили игру, мы бы потеряем очки.

Каких вещей не хватает? Страсти, огня и желания победить с первой минуты. Наши болельщики молчали 45 минут.

А потом освистали в перерыве? Они освистали, потому что мы проигрывали, но во втором тайме мы играли хорошо, у нас было больше моментов. Нам было комфортно выиграть четыре Премьер-лиги за пять лет».