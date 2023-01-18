В четверг, 19-го января, состоится поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 22:00.

Смерть Королевы Елизаветы II осенью прошлого года погрузила все Соединенное Королевство в длительный траур, поэтому тогда было не до футбола. Прошло уже достаточно времени, и много успело измениться в судьбах команд Хосепа Гвардиолы и Антонио Конте, однако ни одна из них не захочет отступать от планов забраться как можно выше в турнирной таблице. «Сити» несколькими днями ранее проиграл в дерби «Юнайтед» (1:2), а «шпоры» в не менее статусной игре уступили «Арсеналу» (0:2). Если подобные результаты будут иметь место в ближайшем матче, то каждая из команд рискует существенно уступить в плане конкуренции своим преследователям.



Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», за которой можно следить в украинской версии сайта.