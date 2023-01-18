Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.01.2023 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2023, 23:39 | Обновлено 18 января 2023, 23:40
127
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Английской Премьер-лиги

18 января 2023, 23:39 | Обновлено 18 января 2023, 23:40
127
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 19-го января, состоится поединок 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 22:00.

Смерть Королевы Елизаветы II осенью прошлого года погрузила все Соединенное Королевство в длительный траур, поэтому тогда было не до футбола. Прошло уже достаточно времени, и много успело измениться в судьбах команд Хосепа Гвардиолы и Антонио Конте, однако ни одна из них не захочет отступать от планов забраться как можно выше в турнирной таблице. «Сити» несколькими днями ранее проиграл в дерби «Юнайтед» (1:2), а «шпоры» в не менее статусной игре уступили «Арсеналу» (0:2). Если подобные результаты будут иметь место в ближайшем матче, то каждая из команд рискует существенно уступить в плане конкуренции своим преследователям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Изумительный штрафной на последней минуте. Кристал Пэлас вырвал ничью у МЮ
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 19 января 2023, 00:24 3
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)

Турнир пройдет с 11 по 29 января в Польше и Швеции

Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии
Футбол | 18 января 2023, 23:01 0
Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии
Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии

Команда Симоне Индзаги не оставила шансов соперникам

Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
Футбол | 18.01.2023, 05:30
Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
Футбол | 18.01.2023, 18:55
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Футбол | 18.01.2023, 19:26
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как же без Фьюри. В WBC назвали двух лучших боксеров 2022 года
Как же без Фьюри. В WBC назвали двух лучших боксеров 2022 года
17.01.2023, 02:39
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Украины подписал контракт с клубом из Польши
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Украины подписал контракт с клубом из Польши
17.01.2023, 18:05
Баскетбол
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
17.01.2023, 09:51 5
Футбол
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
18.01.2023, 13:21 16
Теннис
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
17.01.2023, 17:21 23
Футбол
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
17.01.2023, 21:31 1
Футбол
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 12
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
17.01.2023, 17:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности