Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.01.2023, FT 4 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 января 2023, 04:45 | Обновлено 20 января 2023, 05:06
307
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии

20 января 2023, 04:45 | Обновлено 20 января 2023, 05:06
307
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Конте и Гвардиола

19 января прошел перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» (4:2).

Хозяева поля проигрывали после первого тайма с разницей в два мяча, но после перерыва сумели изменить ход игры.

Рияд Марез выстрелил дублем во втором тайме и принес победу команде Пепа Гвардиолы.

🏆 АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 19 января

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 – Кулушевски, 44, Эмерсон, 45+2.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
По теме:
КОНТЕ: «Ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми»
ГВАРДИОЛА: «Мы просто подарили им 1-й гол, а 2-й мяч – это вообще смешно»
Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм видео голов и обзор Антонио Конте
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
Футбол | 19 января 2023, 09:52 5
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова

В клубе пытались оформить трансфер еще летом

Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Футбол | 19 января 2023, 21:10 11
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии

«ПСЖ» и команда клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» устроили настоящее шоу

Алжирский гамбит. Марез спас для Манчестер Сити игру против Тоттенхэма
Футбол | 19.01.2023, 23:58
Алжирский гамбит. Марез спас для Манчестер Сити игру против Тоттенхэма
Алжирский гамбит. Марез спас для Манчестер Сити игру против Тоттенхэма
ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка
Футбол | 20.01.2023, 01:45
ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка
ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
Бокс | 19.01.2023, 12:45
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
19.01.2023, 12:26 15
Футбол
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
18.01.2023, 19:26 14
Футбол
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
18.01.2023, 10:45 10
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 13
Война
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
19.01.2023, 16:42 3
Биатлон
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
18.01.2023, 11:28 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности