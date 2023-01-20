Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча

19 января прошел перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» (4:2).

Хозяева поля проигрывали после первого тайма с разницей в два мяча, но после перерыва сумели изменить ход игры.

Рияд Марез выстрелил дублем во втором тайме и принес победу команде Пепа Гвардиолы.

🏆 АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 19 января

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 – Кулушевски, 44, Эмерсон, 45+2.