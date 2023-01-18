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Манчестер Сити
19.01.2023 22:00 - : -
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18 января 2023, 20:42 | Обновлено 18 января 2023, 21:48
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Антонио Конте едет в гости к Пепу Гвардиоле

18 января 2023, 20:42 | Обновлено 18 января 2023, 21:48
138
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
ФК Манчестер Сити

В четверг, 19 января на «Этихад Стэдиум» состоится перенесенный топ-матч седьмого тура АПЛ: «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Манчестер Сити»

В последние годы главным соперником «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ неизменно был «Ливерпуль», который в нынешнем сезоне откровенно буксует. Казалось бы, это должно было открыть команде Пепа Гвардиолы путь к легкому очередному чемпионству? Нет, появился новый, не менее опасный конкурент, «Арсенал».

И с каждым туром складывается все более стойкое впечатление, что «Сити» выпускает ситуацию в чемпионской гонке из-под своего контроля. После поражения 1:2 в дерби от «Манчестер Юнайтед» в субботу разрыв вырос до 8 очков. Да, впереди еще полсезона, и у «Арсенала» может наступить спад формы, но 8 очков – неплохой запас прочности. Поэтому, терять очки в матче с «Тоттенхэмом» команде Пепа Гвардиола крайне нежелательно.

«Тоттенхэм»

Амбиции «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне ограничиваются борьбой за попадание в топ-4. Но и с этим возникают проблемы. После домашнего поражения 0:2 от того же «Арсенала» в предыдущем туре отставание от «Манчестер Юнайтед», который идет четвертым, достигло пяти очков. А ведь у команды Эрика тен Хага еще и матч в запасе.

В целом после паузы на ЧМ-2022 команда Антонио Конте выглядит не лучшим образом, и в четырех турах АПЛ набрала всего 4 очка. Намечается кризис, и матч с «Манчестер Сити» – прямо скажем, не самый удобный момент для того, чтобы из него выходить.

История встреч

На данный момент «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» провели между собой 124 официальных матча во всех турнирах. Минимальное преимущество на стороне «Шпор»: 50 побед против 48. Еще 26 матчей завершились вничью. А вот по разнице забитых и пропущенных мячей преимущество на стороне «Сити»: 194 против 168.

Прогноз на противостояние

Обе команды в предыдущем туре потерпели поражения, но «Манчестер Сити» остается фаворитом матча по мнению букмекером. Мы считаем, что команда Пепа Гвардиола как минимум не проиграет в домашнем матче. Наш прогноз – 1Х, коэффициент 1,09.

19 января, четверг

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
Манчестер. «Этихад Стэдиум». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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