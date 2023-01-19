Испания19 января 2023, 23:05 | Обновлено 19 января 2023, 23:24
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Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании
Также голами в ворота «Сеуты» отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье
19 января 2023, 23:05 | Обновлено 19 января 2023, 23:24
307
0
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» со счетом 5:0.
У победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также голами отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье.
В 1/8 финала ранее также вышли «Атлетико» М, «Атлетик» Б, «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия» и «Осасуна».
Кубок Испании. 1/8 финала, 19 января
Сеута – Барселона – 0:5
Голы: Рафинья, 41, Левандовски, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77.
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