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Кубок Испании
Сеута
19.01.2023, FT 0 : 5
Барселона
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Испания
19 января 2023, 23:05 | Обновлено 19 января 2023, 23:24
307
0

Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании

Также голами в ворота «Сеуты» отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье

19 января 2023, 23:05 | Обновлено 19 января 2023, 23:24
307
0
Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» со счетом 5:0.

У победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также голами отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье.

В 1/8 финала ранее также вышли «Атлетико» М, «Атлетик» Б, «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия» и «Осасуна».

Кубок Испании. 1/8 финала, 19 января

Сеута – Барселона – 0:5

Голы: Рафинья, 41, Левандовски, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77.

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Барселона Сеута Кубок Испании по футболу Роберт Левандовски Рафинья Диас Ансу Фати Франк Кессье
Источник Sport.ua
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