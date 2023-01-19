В четверг, 19 декабря, в Сеуте на стадионе «Эстадио Мунисипал Альфонсо Мурубе» состоится матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором сыграют «Сеута» и каталонская «Барселона». Стартовый свисток рефери Хуан Мартинес Мунуэра из Валенсии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Сеута



Аутсайдер одной из региональных групп третьего по силе дивизиона Испании, на гостевые матчи против которого соперникам приходится плыть на корабле на север Африканского континента – остается лишь удивляться тому факту, что такой коллектив сумел пробиться на столь высокую для себя стадию национального Кубка. Впрочем, со жребием скромной «Сеуте» явно не повезло поэтому в противостоянии против явного фаворита ей придется надеяться на чудо.

Коллектив 49-летнего испанского специалиста Хосе Хуана Ромеро при этом еще и умудрился потерять одного из ведущих исполнителей текущего состава – 26-летнего нападающего Либерто Бельтрана, который с этой зимы будет защищать цвета «Алькояно» во второй группе Третьего дивизиона Испании. Очевидно, что кубок для столь скромного клуба начался на очень ранней стадии 1/64 финала (второй раунд), от которого тянется полоса побед над «Утрерой» (1:0), «Ибисой» (3:2) и «Эльче» (1:0). Последний результат – чистой воды сенсация, благодаря которой об оторванной от европейской части страны команде узнали даже на уровне Примеры.

Барселона



Статус очевидного фаворита, которым каталонская «Барселона» вне всяких сомнений будет обладать в предстоящей игре, попросту не обсуждается. Очевидными проблемами для «блаугранас» видятся при этом исключительно психологические моменты, связанные с банальной недооценкой соперников и разобранном состоянии команды на фоне громкой победы на минувших выходных. Из Саудовской Аравии коллектив Хави привез Суперкубок Испании, который для их главного тренера стал первым трофеем в карьере за родной клуб на этой должности.

Настроения фанатов перед предстоящей игрой очевидны: команда имеет явное преимущество в классе, наконец-то начинает уверенно поднимать голову хотя бы на внутренней арене, уже имеет первые достижения, но в достаточно деликатный момент не просто едет, а именно что плывет через Средиземное море на корабле, в гости к команде, о существовании которой впервые узнала еще в 2001 году. С тех пор «Сеута» и «Барса» сыграли три встречи, каждая из которых завершалась победой каталонцев с лишь одним голом более скромного коллектива в ответ на 10 пропущенных. Очевидно, что все эти игры проходили исключительно в кубковом формате. Равно как и очевидно то, что Хави в предстоящей игре выставит далекий от основного состав. Но не повториться ли история выезда к «Интерсити» двухнедельной давности?

Ориентировочные составы



«Сеута»: Монтагуд – Масиас, Гутьеррес, Лафардж, А. Гарсия – Лопес, Рейна – Редондо, Куэвас, Гонсалес – Риос.

«Барселона»: Пенья – Альба, Кристенсен, Э. Гарсия, Бельерин – Торре, Кессье, Роберто – Фати, Торрес, Рафинья.

Не сыграют: Данезе – Араухо, Депай.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре фаворит добьется необходимого результата малой кровью. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 3.5 с коэффициентом 1.92.

19 января, четверг