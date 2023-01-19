Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сеута – Барселона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кубок Испании
Сеута
19.01.2023 21:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 января 2023, 01:52 | Обновлено 19 января 2023, 01:53
6
0

Сеута – Барселона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Похмелье от завоеванного трофея иногда может сильно ударить в голову

19 января 2023, 01:52 | Обновлено 19 января 2023, 01:53
6
0
Сеута – Барселона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 19 декабря, в Сеуте на стадионе «Эстадио Мунисипал Альфонсо Мурубе» состоится матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором сыграют «Сеута» и каталонская «Барселона». Стартовый свисток рефери Хуан Мартинес Мунуэра из Валенсии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Сеута


Аутсайдер одной из региональных групп третьего по силе дивизиона Испании, на гостевые матчи против которого соперникам приходится плыть на корабле на север Африканского континента – остается лишь удивляться тому факту, что такой коллектив сумел пробиться на столь высокую для себя стадию национального Кубка. Впрочем, со жребием скромной «Сеуте» явно не повезло поэтому в противостоянии против явного фаворита ей придется надеяться на чудо.

Коллектив 49-летнего испанского специалиста Хосе Хуана Ромеро при этом еще и умудрился потерять одного из ведущих исполнителей текущего состава – 26-летнего нападающего Либерто Бельтрана, который с этой зимы будет защищать цвета «Алькояно» во второй группе Третьего дивизиона Испании. Очевидно, что кубок для столь скромного клуба начался на очень ранней стадии 1/64 финала (второй раунд), от которого тянется полоса побед над «Утрерой» (1:0), «Ибисой» (3:2) и «Эльче» (1:0). Последний результат – чистой воды сенсация, благодаря которой об оторванной от европейской части страны команде узнали даже на уровне Примеры.

Барселона


Статус очевидного фаворита, которым каталонская «Барселона» вне всяких сомнений будет обладать в предстоящей игре, попросту не обсуждается. Очевидными проблемами для «блаугранас» видятся при этом исключительно психологические моменты, связанные с банальной недооценкой соперников и разобранном состоянии команды на фоне громкой победы на минувших выходных. Из Саудовской Аравии коллектив Хави привез Суперкубок Испании, который для их главного тренера стал первым трофеем в карьере за родной клуб на этой должности.

Настроения фанатов перед предстоящей игрой очевидны: команда имеет явное преимущество в классе, наконец-то начинает уверенно поднимать голову хотя бы на внутренней арене, уже имеет первые достижения, но в достаточно деликатный момент не просто едет, а именно что плывет через Средиземное море на корабле, в гости к команде, о существовании которой впервые узнала еще в 2001 году. С тех пор «Сеута» и «Барса» сыграли три встречи, каждая из которых завершалась победой каталонцев с лишь одним голом более скромного коллектива в ответ на 10 пропущенных. Очевидно, что все эти игры проходили исключительно в кубковом формате. Равно как и очевидно то, что Хави в предстоящей игре выставит далекий от основного состав. Но не повториться ли история выезда к «Интерсити» двухнедельной давности?

Ориентировочные составы


«Сеута»: Монтагуд – Масиас, Гутьеррес, Лафардж, А. Гарсия – Лопес, Рейна – Редондо, Куэвас, Гонсалес – Риос.

«Барселона»: Пенья – Альба, Кристенсен, Э. Гарсия, Бельерин – Торре, Кессье, Роберто – Фати, Торрес, Рафинья.

Не сыграют: Данезе – Араухо, Депай.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре фаворит добьется необходимого результата малой кровью. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 3.5 с коэффициентом 1.92.

19 января, четверг

«Вильярреал» – «Реал»
Вильярреал. «Эстадио де ла Серамика». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Кастилья-Ла-Манча, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Вильярреал – Реал. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Бетис выбыл по пенальти. Атлетико и Осасуна – в 1/4 финала Кубка Испании
Сеута Барселона Кубок Испании по футболу прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Теннис | 18 января 2023, 10:45 9
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023

Украинка обыграла Кэти Макнелли

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Футбол | 19 января 2023, 01:14 0
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии

ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Футбол | 18.01.2023, 20:02
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер
Футбол | 18.01.2023, 13:47
Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер
Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Футбол | 18.01.2023, 18:23
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как же без Фьюри. В WBC назвали двух лучших боксеров 2022 года
Как же без Фьюри. В WBC назвали двух лучших боксеров 2022 года
17.01.2023, 02:39
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Украины подписал контракт с клубом из Польши
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Украины подписал контракт с клубом из Польши
17.01.2023, 18:05
Баскетбол
Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл
Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл
17.01.2023, 14:46 7
Теннис
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
17.01.2023, 11:33 5
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
18.01.2023, 00:10
Теннис
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
17.01.2023, 21:31 1
Футбол
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
17.01.2023, 17:21 23
Футбол
ВИДЕО. Флаги рф запрещены, Зинченко в сборной тура, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Флаги рф запрещены, Зинченко в сборной тура, ставим на Ливерпуль
17.01.2023, 15:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности