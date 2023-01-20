Испания20 января 2023, 02:50 | Обновлено 20 января 2023, 03:14
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Сеута – Барселона – 0:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании
20 января 2023, 02:50 | Обновлено 20 января 2023, 03:14
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В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» со счетом 5:0.
У победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также голами отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье.
Кубок Испании. 1/8 финала, 19 января
Сеута – Барселона – 0:5
Голы: Рафинья, 41, Левандовски, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Барселона.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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