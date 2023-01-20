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Испания
20 января 2023, 00:23 | Обновлено 20 января 2023, 01:05
304
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Отыграли два мяча. Реал совершил камбэк и победил Вильярреал в Кубке

Победный гол для «Реала» на 86-й минуте забил Дани Себальос

20 января 2023, 00:23 | Обновлено 20 января 2023, 01:05
304
0
Отыграли два мяча. Реал совершил камбэк и победил Вильярреал в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

В матче 1/8 финала матча Кубка Испании «Реал» совершил камбэк и обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2.

В первом тайме хозяева поля забили два гола. Галактикос отыгрались во втором тайме. Победный гол для «Реала» на 86-й минуте забил Дани Себальос.

Соперник «Реала» в четвертьфинале будет определен во время жеребьевки.

Стадию 1/8 финала также успешно прошли: «Осасуна», «Барселона», «Атлетико» М, «Атлетик» Б, «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Валенсия».

Кубок Испании. 1/8 финала, 19 января

Вильярреал – Реал – 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквуезе, 42 – Винисиус Жуниор, 57, Эдер Милитао, 69, Себальос, 86.

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Вильярреал Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Вильярреал - Реал Дани Себальос Эдер Милитао Винисиус Жуниор Этьен Капу Самуэль Чуквуезе
Источник Sport.ua
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