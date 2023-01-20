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Кубок Испании
Вильярреал
19.01.2023, FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Испания
20 января 2023, 03:15 | Обновлено 20 января 2023, 03:32
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Вильярреал – Реал – 2:3. Большой камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании

20 января 2023, 03:15 | Обновлено 20 января 2023, 03:32
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0
Вильярреал – Реал – 2:3. Большой камбэк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала матча Кубка Испании «Реал» совершил камбэк и обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2.

В первом тайме хозяева поля забили два гола. Галактикос отыгрались во втором тайме. Победный гол для «Реала» на 86-й минуте забил Дани Себальос.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе у гостей. Соперник «Реала» в четвертьфинале будет определен во время жеребьевки.

Кубок Испании. 1/8 финала, 19 января

Вильярреал – Реал – 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквуезе, 42 – Винисиус Жуниор, 57, Эдер Милитао, 69, Себальос, 86.

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Себальос (Реал Мадрид).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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