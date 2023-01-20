Вильярреал – Реал – 2:3. Большой камбэк. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании
В матче 1/8 финала матча Кубка Испании «Реал» совершил камбэк и обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2.
В первом тайме хозяева поля забили два гола. Галактикос отыгрались во втором тайме. Победный гол для «Реала» на 86-й минуте забил Дани Себальос.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе у гостей. Соперник «Реала» в четвертьфинале будет определен во время жеребьевки.
Кубок Испании. 1/8 финала, 19 января
Вильярреал – Реал – 2:3
Голы: Капу, 4, Чуквуезе, 42 – Винисиус Жуниор, 57, Эдер Милитао, 69, Себальос, 86.
Видеообзор матча
События матча
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