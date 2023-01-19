Вильярреал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 января в 22:00 матч 1/8 финала Кубка Испании
19 января в 22:00 проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют «Вильярреал» и «Реал».
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Победитель матча выйдет в 1/4 финала, куда уже пробились Атлетик Б, Атлетико М, Осасуна, Реал Сосьедад, Севилья и Валенсия.
Вильярреал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.
Стартовые составы команд
¡Nuestro once inicial ante el @realmadrid!#CopaDelRey pic.twitter.com/YSAfpysJBy— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 19, 2023
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @VillarrealCF! #CopaDelRey | @UnicajaBanco pic.twitter.com/tvxD2Q78Db— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2023
События матча
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