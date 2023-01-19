19 января в 22:00 проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют «Вильярреал» и «Реал».

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Победитель матча выйдет в 1/4 финала, куда уже пробились Атлетик Б, Атлетико М, Осасуна, Реал Сосьедад, Севилья и Валенсия.

Вильярреал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд