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Кубок Испании
Вильярреал
21 1 : 0
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 января 2023, 22:05 | Обновлено 19 января 2023, 22:13
197
0

Вильярреал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 22:00 матч 1/8 финала Кубка Испании

19 января 2023, 22:05 | Обновлено 19 января 2023, 22:13
197
0
Вильярреал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 22:00 проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют «Вильярреал» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в 1/4 финала, куда уже пробились Атлетик Б, Атлетико М, Осасуна, Реал Сосьедад, Севилья и Валенсия.

Вильярреал – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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