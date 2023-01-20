АНЧЕЛОТТИ: «Реал слабо провел первый тайм против Вильярреала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку поединку с «Вильярреалом» (3:2) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче. В перерыве я сказал игрокам, что они должны проснуться, что они проиграли много единоборств. Мы начали более рискованно прессинговать, и соперник стремился контратаковать, но мы были обязаны рискнуть.

В первом тайме мы выбирали неправильные позиции, оставляли слишком много свободных зон и плохо боролись», – заявил Анчелотти.