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Испания
20 января 2023, 07:35 | Обновлено 20 января 2023, 07:42
326
0

АНЧЕЛОТТИ: «Реал слабо провел первый тайм против Вильярреала»

Итальянец – о победе команды в матче 1/8 финала Кубка Испании

20 января 2023, 07:35 | Обновлено 20 января 2023, 07:42
326
0
АНЧЕЛОТТИ: «Реал слабо провел первый тайм против Вильярреала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку поединку с «Вильярреалом» (3:2) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче. В перерыве я сказал игрокам, что они должны проснуться, что они проиграли много единоборств. Мы начали более рискованно прессинговать, и соперник стремился контратаковать, но мы были обязаны рискнуть.

В первом тайме мы выбирали неправильные позиции, оставляли слишком много свободных зон и плохо боролись», – заявил Анчелотти.

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Источник AS
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