В четверг, 19 декабря, в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором сыграют «Вильярреал» и мадридский «Реал». Стартовый свисток рефери Исидро Диас де Мера Эскудерос из Кастилья-Ла-Манча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал



Испанский наставник Унаи Эмери достаточно долго работал во главе команды из автономного сообщества Валенсия, и даже успел привести ее к победе на международной арене в финале Лиги Европы УЕФА-2020/21. Однако в текущем сезоне «Вильярреал» стартовал настолько невзрачно, что о любых перспективах нынешнего главного тренера бирмингемской «Астон Виллы» не стоило и говорить. Кике Сетьен – бесконечно опытный специалист сейчас пытается вернуть «желтую субмарину» на ее ватерлинию, и стремительный прогресс коллектива при этом отмечают абсолютно все критики в Испании.

«Вильярреал» ударно начал период после чемпионата мира в национальном первенстве, и теперь угрожает потеснить мадридский «Атлетико» из зоны Лиги чемпионов УЕФА в турнирной таблице. Однако в предстоящей игре команде предстоит состязаться в формате Кубка Короля – турнира, с которым у валенсийцев отношения складываются достаточно напряженным образом. Год назад «субмарина» вылетела еще в третьем раунде от хихонского «Спортинга», тогда как наивысшим достижением в ее истории так и остается полуфинал против каталонской «Барселоны» образца сезона-2014/15. В текущей кампании «Вильярреал» обыгрывал «Санта-Амалию» (9:0), «Гихуело» (2:1) и «Картахену» (5:1). Единственный плюс для команды Сетьена – она на ходу, и при этом последнюю игру провела почти неделю назад, чего не скажешь о соперниках.

Реал



Действующий чемпион страны последнюю неделю в своем графике посвятил матчам Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, однако так и не привез с собой домой заветный трофей из Ближнего Востока. В решающем поединке мадридский «Реал» не сумел обыграть каталонскую «Барселону», поэтому настроение у футболистов Карло Анчелотти из-за неудачи в El Clasico оставляет желать лучшего. И тут «королевскому» клубу не стоит искать утешения в результатах выступлений в чемпионате, так как заключительный матч перед поездкой в Эр-Рияд он проиграл именно на поле «Вильярреала» (1:2).

Да и, в целом, откровенно не любит «Реал» посещать «Эстадио де ла Серамика» в последние годы, так как он во время этих визитов либо стабильно теряет очки, либо получает два мяча, но с колоссальными усилиями достигает желанного успеха, как это случалось в последний раз в уже далеком 2019 году. По всей видимости, распахивать кошелек во время зимней трансферной кампании «галактикос» не станут, сосредоточившись на летнем периоде. Это наталкивает на мысль о неизбежности кадровой ротации в предстоящей игре, однако риск вылететь на столь ранней стадии, повторив тем самым опыт противостояний против мадридского «Атлетико» образца сезона-2014/15, должен подталкивать команду Анчелотти играть лучше, чем в недавнем финале. Вот только по поводу украинского голкипера Андрея Лунина Анчелотти уже отметил, что место у ворот останется за Куртуа.

Ориентировочные составы



«Вильярреал»: Рейна – Морено, Торрес, Альбиоль, Куэнка – Парехо, Морланес, Капу – Пино, Морено, Чуквезе.

«Реал»: Куртуа – Менди, Начо, Милитао, Винисиус – Себальос, Камавинга, Кроос – Винисиус, Бензема, Родриго.

Не сыграют: Фойт, Фемениа, Ло Чельсо, Педраса, Джексон, Данджума – Васкес, Чуамени, Алаба, Карвахаль.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре фаворит добьется необходимого результата. Нашей ставкой будет позиция – Проход. «Реал» с коэффициентом 1.74.

19 января, четверг