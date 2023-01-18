Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Украинец недоволен тем, что не сыграет в основе «Реала» в матче с «Вильярреалом»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 1/8 финала Кубка Испании по футболу против «Вильярреала» заявил, что в основе команды на этот поединок выйдет основной голкипер команды Тибо Куртуа.
Сообщается, что дублер бельгийца Андрей Лунин был явно недоволен таким решением. Дело в том, что, по предварительной информации, именно Лунин должен был сыграть с «Вильярреалом», однако Анчелотти сделал ставку на Куртуа, о чем он сообщил на пресс-конференции, а не лично украинскому вратарю.
К слову, источник сообщил, что за две недели до закрытия трансферного окна интерес к Лунину есть у двух клубов из АПЛ, однако не уточняется, кто именно хочет подписать Андрея.
Отметим, что в матче против «Вильярреала» имеет шанс появиться игрок донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас.
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Якщо з'явиться в майбутньому хороший та привабливий варіант десь в хорошому клубі з гарантією статусу №1 - то звісно можна перейти.
Але бути №2 в Реалі - це топовий рівень для воротаря.
Такий тренер як Анчелотті ніколи просто так не буде принижувати гравця. Куртуа в рази більш досвідчений та важливіший для команди. А Луніну потрібно спокійно працювати та чекати хорошу пропозицію від хорошого клубу. А ображатися - це справа дітей та інфантильних дорослих.