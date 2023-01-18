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Испания
18 января 2023, 19:26 | Обновлено 18 января 2023, 19:55
2311
4

Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ

Украинец недоволен тем, что не сыграет в основе «Реала» в матче с «Вильярреалом»

18 января 2023, 19:26 | Обновлено 18 января 2023, 19:55
2311
4
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 1/8 финала Кубка Испании по футболу против «Вильярреала» заявил, что в основе команды на этот поединок выйдет основной голкипер команды Тибо Куртуа.

Сообщается, что дублер бельгийца Андрей Лунин был явно недоволен таким решением. Дело в том, что, по предварительной информации, именно Лунин должен был сыграть с «Вильярреалом», однако Анчелотти сделал ставку на Куртуа, о чем он сообщил на пресс-конференции, а не лично украинскому вратарю.

К слову, источник сообщил, что за две недели до закрытия трансферного окна интерес к Лунину есть у двух клубов из АПЛ, однако не уточняется, кто именно хочет подписать Андрея.

Отметим, что в матче против «Вильярреала» имеет шанс появиться игрок донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас.

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Источник Relevo
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Комментарии 4
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Bohdan
А що він хотів. Або отримувати нормальну зарплату в Реалі і сидіти на лавці, бо Куртуа сильніший, або перейти в інший клуб на меншу зарплату і грати в основі. ВІн вибрав перше і ображається на тренера.
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+2
Alex86 1
Тю, дурень божий, решение тренера и точка. Хотел иметь игровую практику, то надо было не  в реал валить по малолетке явно и не под таким воротником сидеть, пока все закономерно ... будет сидеть и дальше если не свалит
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+1
Nick.Grabowski
Луніна краще не повторювати помилку, яку зробили Яремчук та Коноплянка. Бо буде сидіти на банці в якомусь провінційному клубі.
Якщо з'явиться в майбутньому хороший та привабливий варіант десь в хорошому клубі з гарантією статусу №1 - то звісно можна перейти.
Але бути №2 в Реалі - це топовий рівень для воротаря. 
Такий тренер як Анчелотті ніколи просто так не буде принижувати гравця. Куртуа в рази більш досвідчений та важливіший для команди. А Луніну потрібно спокійно працювати та чекати хорошу пропозицію від хорошого клубу. А ображатися - це справа дітей та інфантильних дорослих. 
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-2
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