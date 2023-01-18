Арендованный у Шахтера защитник впервые попал в заявку Реала

Завтра, 19 января «Реал» в матче Кубка Испании сыграет с «Вильярреалом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Реал» опубликовал заявку на матч. В нее впервые вошел арендованный у «Шахтера» бразильский защитник Винисиус Тобиас. Ранее он выступал за дублирующий состав «Реала», «Кастилью». Украинский голкипер Андрей Лунин – также в заявке.

В начале января сообщилось о том, что «Реал» принял решение выкупить Винисиуса Тобиаса у «Шахтера». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.