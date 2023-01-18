Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арендованный у Шахтера защитник впервые попал в заявку Реала
Испания
18 января 2023, 18:02 |
696
0

Арендованный у Шахтера защитник впервые попал в заявку Реала

Винисиус Тобиас может сыграть против «Вильярреала»

18 января 2023, 18:02 |
696
0
Арендованный у Шахтера защитник впервые попал в заявку Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Завтра, 19 января «Реал» в матче Кубка Испании сыграет с «Вильярреалом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Реал» опубликовал заявку на матч. В нее впервые вошел арендованный у «Шахтера» бразильский защитник Винисиус Тобиас. Ранее он выступал за дублирующий состав «Реала», «Кастилью». Украинский голкипер Андрей Лунин – также в заявке.

В начале января сообщилось о том, что «Реал» принял решение выкупить Винисиуса Тобиаса у «Шахтера». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

По теме:
Педриньо не хочет возвращаться в Шахтер
ВИДЕО. Судаков вернулся в общую группу Шахтера
Чего ждать от камбека Ракицкого в Шахтер
Шахтер Донецк Винисиус Тобиас Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Вильярреал
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Футбол | 17 января 2023, 22:01 1
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии

Арсен Захарян не перейдет в лондонский клуб

ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Футбол | 17 января 2023, 18:52 0
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма

Украинец отличился за молодежную команду английского клуба

Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022
Футбол | 18.01.2023, 10:31
Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022
Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Футбол | 17.01.2023, 21:31
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Теннис | 18.01.2023, 13:21
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 4
Бокс
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
17.01.2023, 11:33 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
17.01.2023, 14:03 67
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
16.01.2023, 16:30
Биатлон
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 5
Футбол
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
17.01.2023, 05:05
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
18.01.2023, 01:16 3
Другие виды
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
16.01.2023, 18:20 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности