Реал выкупит у Шахтера Винисиуса Тобиаса

Руководство «Реала» приняло решение выкупить у «Шахтера» бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который сейчас выступает за мадридский клуб на правах аренде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сумма трансфера составит менее 10 миллионов евро. Винисиус Тобиас перешел в «Реал» на правах аренды в апреле, но не провел за первую команду ни одного матча. На его счету 3 ассиста в 16 матчах за дублирующий состав «Реала», «РМ Кастилью», и 1 ассист в трех матчах за молодежку «Реала» в Юношеской лиге УЕФА.