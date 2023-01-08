Реал выкупит у Шахтера Винисиуса Тобиаса
Мадридский клуб заплатит менее 10 миллионов евро
Руководство «Реала» приняло решение выкупить у «Шахтера» бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который сейчас выступает за мадридский клуб на правах аренде. Об этом сообщают испанские СМИ.
Сумма трансфера составит менее 10 миллионов евро. Винисиус Тобиас перешел в «Реал» на правах аренды в апреле, но не провел за первую команду ни одного матча. На его счету 3 ассиста в 16 матчах за дублирующий состав «Реала», «РМ Кастилью», и 1 ассист в трех матчах за молодежку «Реала» в Юношеской лиге УЕФА.
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