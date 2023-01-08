Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал выкупит у Шахтера Винисиуса Тобиаса
Украина. Премьер лига
08 января 2023, 12:47 |
392
1

Реал выкупит у Шахтера Винисиуса Тобиаса

Мадридский клуб заплатит менее 10 миллионов евро

08 января 2023, 12:47 |
392
1
Реал выкупит у Шахтера Винисиуса Тобиаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Руководство «Реала» приняло решение выкупить у «Шахтера» бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который сейчас выступает за мадридский клуб на правах аренде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сумма трансфера составит менее 10 миллионов евро. Винисиус Тобиас перешел в «Реал» на правах аренды в апреле, но не провел за первую команду ни одного матча. На его счету 3 ассиста в 16 матчах за дублирующий состав «Реала», «РМ Кастилью», и 1 ассист в трех матчах за молодежку «Реала» в Юношеской лиге УЕФА.

По теме:
Форвард Днепра-1 хочет покинуть Ягеллонию. У него есть вариант в Португалии
Два клуба АПЛ интересуются звездой Лацио
Манчестер Юнайтед задумался над подписанием голкипера Эвертона
Реал Мадрид Шахтер Донецк Винисиус Тобиас трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
Футбол | 07 января 2023, 17:38 28
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет

Бывший игрок сборной Украины де-юре попал под санкции

Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Теннис | 08 января 2023, 08:15 2
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии

Украинка заняла появившуюся вакансию

Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Футбол | 07.01.2023, 16:42
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Футбол | 08.01.2023, 06:45
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Футбол | 07.01.2023, 16:28
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Metalist1925
Не викупить, бо.....100млн
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 18
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
06.01.2023, 20:20 20
Футбол
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
06.01.2023, 23:30
Теннис
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
07.01.2023, 18:55 4
Футбол
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
06.01.2023, 11:59
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности