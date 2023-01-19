ФОТО + ВИДЕО. Цыганков провел первую тренировку в Жироне

Украинский футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков провел первую тренировку в новой для себя команде.

Испанский клуб опубликовал фото и видео с тренировочной сессии на которых и был зафиксирован Цыганков.

К слову, контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. «Динамо», откуда и перешел Цыганков, получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Ранее Виктор рассказал, когда он сможет дебютировать за новый для себя клуб.