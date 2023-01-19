ФОТО + ВИДЕО. Цыганков провел первую тренировку в Жироне
Футбольный клуб опубликовал кадры на своей странице в Twitter
Украинский футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков провел первую тренировку в новой для себя команде.
Испанский клуб опубликовал фото и видео с тренировочной сессии на которых и был зафиксирован Цыганков.
К слову, контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. «Динамо», откуда и перешел Цыганков, получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.
Ранее Виктор рассказал, когда он сможет дебютировать за новый для себя клуб.
La benvinguda! 🤣 pic.twitter.com/XD8ltzefn6— Girona FC (@GironaFC) January 19, 2023
💪 El primer dia a l’oficina! 🔥 pic.twitter.com/2peugBBK8o— Girona FC (@GironaFC) January 19, 2023
January 19, 2023
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