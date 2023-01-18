Цыганков рассказал, когда может дебютировать за Жирону

Новичок «Жироны» рассказал о разговоре с главным тренером команды – Мичелом.

«Он спросил, когда я буду готов играть. Это все. Я еще не тренировался с командой, но надеюсь быть готовым, возможно, к следующей игре.

Быть лидером команды? Я не хочу быть лидером, я просто хочу помогать команде добиваться результата в каждой игре, помочь ей остаться в Ла Лиге», – сказал Цыганков.

Виктор Цыганков подписал контракт с «Жироной» на четыре года. Трансфер обошелся испанскому клубу в 5 миллионов евро. Также «Динамо» получит 50 процентов от возможной предстоящей продажи игрока.

Следующий матч в чемпионате Испании «Жирона» проведет в воскресенье, 22 января, на выезде против «Вильярреала». После 17 туров «Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице.