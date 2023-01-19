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Испания
19 января 2023, 09:52 | Обновлено 19 января 2023, 11:19
2497
2

«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова

В клубе пытались оформить трансфер еще летом

19 января 2023, 09:52 | Обновлено 19 января 2023, 11:19
2497
2
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Руководство клуба Ла Лиги «Жирона» чрезвычайно довольно тем, что им удалось подписать хавбека «Динамо» Киев и сборной Украины Виктора Цыганкова.

В клубе подтвердили, что пытались оформить трансфер еще летом, но тогда договориться не удалось.

«У Виктора были варианты и возможности в больших клубах Европы, но он выбрал «Жирону», и нам нужно это уважать. Он может многое дать команде, потому что это игрок другого уровня», — убежден президент клуба Делфи Джели.

Высказался о новичке и спортивный директор Кике Карсел.

«У Цыганкова отличный удар, он достаточно много забивает и отдает. Чемпионат Украины не сравнить с Ла Лигой, но Виктор играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы».

«У него большой потенциал», — считает Карсел.

Цыганков обошелся клубу в 5 миллионов евро + 50% от следующего трансфера.

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Жирона Виктор Цыганков
Источник Marca
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Комментарии 2
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DaVinci
Якщо гратиме без травм, то для Жирони це дійсно подарунок долі, а не трансфер 
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+1
Alehandro
"надзвичайно досить"? невже не можна самим без гугл-перекладача перекласти цей текст? це ж не технічна документація
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+1
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