«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
В клубе пытались оформить трансфер еще летом
Руководство клуба Ла Лиги «Жирона» чрезвычайно довольно тем, что им удалось подписать хавбека «Динамо» Киев и сборной Украины Виктора Цыганкова.
В клубе подтвердили, что пытались оформить трансфер еще летом, но тогда договориться не удалось.
«У Виктора были варианты и возможности в больших клубах Европы, но он выбрал «Жирону», и нам нужно это уважать. Он может многое дать команде, потому что это игрок другого уровня», — убежден президент клуба Делфи Джели.
Высказался о новичке и спортивный директор Кике Карсел.
«У Цыганкова отличный удар, он достаточно много забивает и отдает. Чемпионат Украины не сравнить с Ла Лигой, но Виктор играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы».
«У него большой потенциал», — считает Карсел.
Цыганков обошелся клубу в 5 миллионов евро + 50% от следующего трансфера.
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