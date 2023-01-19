«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова

Руководство клуба Ла Лиги «Жирона» чрезвычайно довольно тем, что им удалось подписать хавбека «Динамо» Киев и сборной Украины Виктора Цыганкова.

В клубе подтвердили, что пытались оформить трансфер еще летом, но тогда договориться не удалось.

«У Виктора были варианты и возможности в больших клубах Европы, но он выбрал «Жирону», и нам нужно это уважать. Он может многое дать команде, потому что это игрок другого уровня», — убежден президент клуба Делфи Джели.

Высказался о новичке и спортивный директор Кике Карсел.

«У Цыганкова отличный удар, он достаточно много забивает и отдает. Чемпионат Украины не сравнить с Ла Лигой, но Виктор играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы».

«У него большой потенциал», — считает Карсел.

Цыганков обошелся клубу в 5 миллионов евро + 50% от следующего трансфера.