ВИДЕО. Накричал на арбитра. Подольски удалили на собственном турнире
Лукас не смог сдержать эмоции
Бывший игрок «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски был удален во время благотворительного матча за оскорбление арбитра.
37-летний Подольски сейчас выступает за польский «Гурник» и организовывает благотворительный турнир Schauinsland Reisen Cup.
В матче 1/2 финала против «Рот-Вайсс Эссен» Лукас очень бурно высказал несогласие с решением арбитра назначить пенальти, после чего увидел перед собой красную карточку и отправился отдыхать. Его команда проиграла.
Lukas Podolski got sent off in his own charity match! 😅🟥 pic.twitter.com/SfoXHZqTCk— Barstool Football (@StoolFootball) January 9, 2023
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