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  4. ВИДЕО. Накричал на арбитра. Подольски удалили на собственном турнире
Польша
10 января 2023, 11:37 |
533
0

ВИДЕО. Накричал на арбитра. Подольски удалили на собственном турнире

Лукас не смог сдержать эмоции

10 января 2023, 11:37 |
533
0
ВИДЕО. Накричал на арбитра. Подольски удалили на собственном турнире
ФК Гурник Забже. Лукас Подольски

Бывший игрок «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски был удален во время благотворительного матча за оскорбление арбитра.

37-летний Подольски сейчас выступает за польский «Гурник» и организовывает благотворительный турнир Schauinsland Reisen Cup.

В матче 1/2 финала против «Рот-Вайсс Эссен» Лукас очень бурно высказал несогласие с решением арбитра назначить пенальти, после чего увидел перед собой красную карточку и отправился отдыхать. Его команда проиграла.

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Лукас Подольски удаление с поля видео Гурник Забже
Источник Twitter
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