ВИДЕО. Накричал на арбитра. Подольски удалили на собственном турнире

Бывший игрок «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски был удален во время благотворительного матча за оскорбление арбитра.



37-летний Подольски сейчас выступает за польский «Гурник» и организовывает благотворительный турнир Schauinsland Reisen Cup.



В матче 1/2 финала против «Рот-Вайсс Эссен» Лукас очень бурно высказал несогласие с решением арбитра назначить пенальти, после чего увидел перед собой красную карточку и отправился отдыхать. Его команда проиграла.

Lukas Podolski got sent off in his own charity match! 😅🟥 pic.twitter.com/SfoXHZqTCk