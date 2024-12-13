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Вальядолид
13.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
13 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:09
124
0

Валенсия – на дне. Некогда сильный клуб проиграл и занимает последнее место

Вальядолид на домашней арене сумел переиграть летучих мышей

13 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:09
124
0
Валенсия – на дне. Некогда сильный клуб проиграл и занимает последнее место
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 декабря состоялся стартовый матч 17-го тура Ла Лиги.

Вальядолид на домашней арене сумел переиграть Валенсию (1:0), нефартовых летучих мышей.

Несмотря на удаление Хуанми Латасы на 77-й минуте, хозяева поля удержали перевес, добытый благодаря голу Ануара Тухами на 20-й минуте.

Валенсия, некогда грозный клуб, опустилась на последнее 20-е место в Ла Лиге (10 очков), проиграв прямому конкуренту (12 пунктов).

Ла Лига. 17-й тур, 13 декабря

Вальядолид – Валенсия – 1:0

Гол: Ануар Тухами, 20

Удаление: Хуанми Латаса, 77 (Вальядолид)

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Валенсия Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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