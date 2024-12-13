Валенсия – на дне. Некогда сильный клуб проиграл и занимает последнее место
Вальядолид на домашней арене сумел переиграть летучих мышей
Вечером 13 декабря состоялся стартовый матч 17-го тура Ла Лиги.
Вальядолид на домашней арене сумел переиграть Валенсию (1:0), нефартовых летучих мышей.
Несмотря на удаление Хуанми Латасы на 77-й минуте, хозяева поля удержали перевес, добытый благодаря голу Ануара Тухами на 20-й минуте.
Валенсия, некогда грозный клуб, опустилась на последнее 20-е место в Ла Лиге (10 очков), проиграв прямому конкуренту (12 пунктов).
Ла Лига. 17-й тур, 13 декабря
Вальядолид – Валенсия – 1:0
Гол: Ануар Тухами, 20
Удаление: Хуанми Латаса, 77 (Вальядолид)
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