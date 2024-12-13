13 декабря на «Хосе Соррилья» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Вальядолид» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вальядолид

Команда пока что выглядит как наиболее эталонный лифт в нынешнем испанском футболе. В позапрошлом сезоне пуселанос опять были не конкурентны в Примере. Но, вылетев снова в Сегунду, они сохранили на тренерском посту Пессолано, и под его руководством уверенно завоевали подъем назад, в Ла Лигу. Но зима началась с того, что фанаты устраивали акции протеста против владельца, Роналдо, прямо на трибунах, а бразильский инвестор увольнял тренера. Что было понятно: только две победы и 9 очков после 15 матчей, что увенчаны 0:5 с Атлетико. Уже без провалившегося наставника в кубке выбили Реал Авилу, но дожав его в экстра-тайме. В прошлом туре чемпионата на поле Лас-Пальмас была новая неудача: проиграли 1:2.

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Валенсия

Клуб два года назад, в разгар очередного кризиса, пошел на довольно попсовый шаг, сделав главным тренером своего же культового в прошлом футболиста, Рубена Бараху. И экс-полузащитник дал намного больше, чем ждали: ухитрился не позволить лос чес вылететь в 2023-м голу, а в прошлом сезоне и вовсе поднявшись с ними в верхнюю часть турнирной таблицы Примеры. Казалось, что в следующей темпораде будет попытка бороться за возвращение в еврокубки. Но там мало что получалось, и победы можно и сейчас посчитать по пальцам: в сентябре, после одного очка в первых пяти турах, обыграли Жирону, а в конце ноября справились на Месталье с Бетисом. Да и в Кубке пока складывается. Но с Райо Вальекано, быстро пропустив, так и не сумели внятно ответить, так и закончив 0:1.

Статистика личных встреч

4 из 5 последних матчей были выиграны лос чес при единственном поражении

Прогноз

Букмекерские конторы не видят явного фаворита. Но тут должен сказаться опыт гостей и класс их футболистов - ставим на то, что Валенсия сумеет победить на выезде, но при этом используем фору 0 (коэффициент - 1,69).