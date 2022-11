Финал больших яиц. Австралия и Канада разыграют Кубок Дэвиса

В пятницу и субботу, 25 и 26 ноября, состоялись полуфинальные матчи Кубка Дэвиса.

Сборная Австралии обыграла Хорватию, а Канада одолела Италию.

Кубок Дэвиса. 1/2 финала

Хард в помещении

Австралия – Хорватия – 2:1

Танаси Коккинакис – Борна Чорич – 4:6, 3:6

Алекс Де Минаур – Марин Чилич – 6:2, 6:2

Макс Перселл / Джордан Томпсон – Никола Мектич / Мате Павич – 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

Италия – Канада – 1:2

Лоренцо Сонего – Денис Шаповалов – 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4

Лоренцо Музетти – Феликс Оже-Альяссим – 3:6, 4:6

Маттео Берреттини / Фаби Фоньини – Феликс Оже-Альяссим / Вашек Поспишил – 6:7 (2:7), 5:7

Сегодня, 27 ноября, Канада и Австралия сыграют в финале. Первый матч поединка начнется в 14:00 по Киевскому времени. Турнир проходит в Малаге (Испания).

Отметим, что впервые с 1990 года в финале Кубка Дэвиса не будет сборной из Европы.

Лидер сборной Австралии Алекс де Минаур эмоционально прокомментировал выход команды в финал:

«У этой команды большие яйца. Финал Кубка Дэвиса!» — написал австралиец в социальных сетях.

The Canadian Golden Era 🌟 In 2019 @tenniscanada made their Davis Cup Final debut, three years later, they're in it AGAIN 💪 #DavisCup #byRakuten | @felixtennis @VasekPospisil pic.twitter.com/laTAtjXDbe

1️⃣9️⃣ YEARS LATER!



Australia defeat Croatia 2-1 to book their place in the Final for the first time since 2003 👏#DavisCup #byRakuten | @TennisAustralia pic.twitter.com/bBhMiHOv9A