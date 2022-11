Хавбек Ньюкасла признан игроком месяца в чемпионате Англии

Лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября стал полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон.

Парагваец провел за «сорок» в октябре 6 матчей, забил 6 голов. Всего в текущем сезоне чемпионата Англии Альмирон отыграл за «Ньюкасл» в 15 матчах, забил 8 голов.

На звание лучшего игрока октябре в АПЛ также претендовали Кепа Аррисабалага («Челси»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Бруно Гимараэш(«Ньюкасл»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Леандро Троссард («Брайтон») и Гранит Джака («Арсенал»).

«Ньюкасл» в турнирной таблице АПЛ занимает 3 место.

It could only be him! ⚫️⚪️



Miguel Almiron is playing the football of his life, and he is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October 💫#PLAwards | @NUFC pic.twitter.com/n8kwHNTrxv