Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Главные новости на Sport.ua за 5 ноября
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 ноября.
1А. Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
«Горняки» забили три гола в ворота соперников
1Б. Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Луганчане дважды отыгрывались по ходу поединка
1В. Александрия разгромила Колос в матче с тремя пенальти
Команда Юрия Гуры выиграла первый в сезоне матч на родной арене
1Г. Атипичная результативность. Верес в Киеве разбил Металлист 1925
Еще ни разу команда Юрия Вирта не забивала четыре мяча в этом сезоне
2. Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро
3. Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину
4. К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает лучшие матчи в исполнении звездного именинника
5А. Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Команда Хосепа Гвардиолы сумела выиграть благодаря пенальти
5Б. Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета
Команда Лэмпарда не может найти стабильность
6А. Барселона в прощальном матче Пике обыграла Альмерию
Левандовски не забил свой первый пенальти в каталонском клубе
6Б. ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет
7. Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Кудерметова и Мертенс помогли украинско-латвийскому дуэту
8А. Малиновский не помог. Аталанта проиграла, Наполи уходит в отрыв
Неаполитанская команда выиграла 11 матч в сезоне Серии A
8Б. Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко
Фавориты набрали по 3 очка
9. Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Каролин Гарсия вырвала последнюю путевку в полуфинал у Дарьи Касаткиной
10. Прыжки на лыжах с трамплина. Превью сезона
Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по прыжкам с трамплина
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