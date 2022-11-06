Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Другие новости
06 ноября 2022, 06:20 |
691
0

Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд

Главные новости на Sport.ua за 5 ноября

06 ноября 2022, 06:20 |
691
0
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 ноября.

1А. Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
«Горняки» забили три гола в ворота соперников

1Б. Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Луганчане дважды отыгрывались по ходу поединка

1В. Александрия разгромила Колос в матче с тремя пенальти
Команда Юрия Гуры выиграла первый в сезоне матч на родной арене

1Г. Атипичная результативность. Верес в Киеве разбил Металлист 1925
Еще ни разу команда Юрия Вирта не забивала четыре мяча в этом сезоне

2. Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро

3. Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину

4. К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает лучшие матчи в исполнении звездного именинника

5А. Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Команда Хосепа Гвардиолы сумела выиграть благодаря пенальти

5Б. Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета
Команда Лэмпарда не может найти стабильность

6А. Барселона в прощальном матче Пике обыграла Альмерию
Левандовски не забил свой первый пенальти в каталонском клубе

6Б. ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет

7. Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Кудерметова и Мертенс помогли украинско-латвийскому дуэту

8А. Малиновский не помог. Аталанта проиграла, Наполи уходит в отрыв
Неаполитанская команда выиграла 11 матч в сезоне Серии A

8Б. Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко
Фавориты набрали по 3 очка

9. Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Каролин Гарсия вырвала последнюю путевку в полуфинал у Дарьи Касаткиной

10. Прыжки на лыжах с трамплина. Превью сезона
Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по прыжкам с трамплина

По теме:
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Неудачи Динамо и Днепра-1, Пике завершает карьеру, Довбик забил больше всех
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Футбол | 05 ноября 2022, 16:52 16
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом

«Горняки» забили три гола в ворота соперников

Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Война | 05 ноября 2022, 18:05 1
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине

Силы обороны знают о планах противника

Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA
Теннис | 05.11.2022, 22:43
Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
Футбол | 05.11.2022, 12:52
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши
Футбол | 06.11.2022, 00:40
ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши
ВИДЕО. Кочергин отметился дублем за 3 минуты в матче чемпионата Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
05.11.2022, 10:40 2
Теннис
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 3
Футбол
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
04.11.2022, 00:45 7
Футбол
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
04.11.2022, 00:05 6
Футбол
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
04.11.2022, 10:10 13
Футбол
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
05.11.2022, 01:49 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности