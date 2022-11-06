Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 ноября.

1А. Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом

«Горняки» забили три гола в ворота соперников

1Б. Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста

Луганчане дважды отыгрывались по ходу поединка

1В. Александрия разгромила Колос в матче с тремя пенальти

Команда Юрия Гуры выиграла первый в сезоне матч на родной арене

1Г. Атипичная результативность. Верес в Киеве разбил Металлист 1925

Еще ни разу команда Юрия Вирта не забивала четыре мяча в этом сезоне

2. Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов

«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро

3. Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона

Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину

4. К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает лучшие матчи в исполнении звездного именинника

5А. Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби

Команда Хосепа Гвардиолы сумела выиграть благодаря пенальти

5Б. Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета

Команда Лэмпарда не может найти стабильность

6А. Барселона в прощальном матче Пике обыграла Альмерию

Левандовски не забил свой первый пенальти в каталонском клубе

6Б. ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике

Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет

7. Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Кудерметова и Мертенс помогли украинско-латвийскому дуэту

8А. Малиновский не помог. Аталанта проиграла, Наполи уходит в отрыв

Неаполитанская команда выиграла 11 матч в сезоне Серии A

8Б. Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко

Фавориты набрали по 3 очка

9. Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals

Каролин Гарсия вырвала последнюю путевку в полуфинал у Дарьи Касаткиной

10. Прыжки на лыжах с трамплина. Превью сезона

Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по прыжкам с трамплина