Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета
Команда Лэмпарда не может найти стабильность
«Эвертон» в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:2, дубль оформил Тилеманс.
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.
«Лестер», который недавно был последним в таблице, уже обошел «Эвертон». Ливерпульская команда находится в двух очках над зоной вылета.
Чемпионат Англии. 15-й тур
Эвертон - Лестер 0:2
Голы: Тилеманс, 45, 86
Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Паттерсон ,71), Коади, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе (Гарнер, 46), Онана (Дюкуре, 61), Грэй, Макнилл (Гордон, 71), Калверт-Льюин (Мопей, 61)
Лестер: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Джастин, Сумаре (Ндиди, 70), Мэддисон, Тилеманс (Менди, 90), Дьюсбери-Холл, (Олбрайтон, 76), Барнс, Дака (Варди, 70)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости на Sport.ua за 4 ноября
Евгений помог своей команде победить
Они после серии поражений вдруг взяли 4 очка и немного выскочили вверх.
Но теперь попали на подъём Лестера из ямы, который за 4 игры взял 9 очков.)
кроме эмоциональной накачки там вообще ничего не видно от тренерских идей.