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Англия
05 ноября 2022, 21:33 | Обновлено 05 ноября 2022, 22:00
1023
5

Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета

Команда Лэмпарда не может найти стабильность

05 ноября 2022, 21:33 | Обновлено 05 ноября 2022, 22:00
1023
5
Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:2, дубль оформил Тилеманс.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

«Лестер», который недавно был последним в таблице, уже обошел «Эвертон». Ливерпульская команда находится в двух очках над зоной вылета.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Эвертон - Лестер 0:2

Голы: Тилеманс, 45, 86

Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Паттерсон ,71), Коади, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе (Гарнер, 46), Онана (Дюкуре, 61), Грэй, Макнилл (Гордон, 71), Калверт-Льюин (Мопей, 61)

Лестер: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Джастин, Сумаре (Ндиди, 70), Мэддисон, Тилеманс (Менди, 90), Дьюсбери-Холл, (Олбрайтон, 76), Барнс, Дака (Варди, 70)

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Эвертон Виталий Миколенко Лестер чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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Lion
Недаром Челси выгнали свое сердце очень быстро...
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+3
AK.228
Будет Віталя грати в Чемпіоншіпе
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0
⬆️
Ничего. 
Они после серии поражений вдруг взяли  4 очка и немного выскочили вверх. 
Но теперь попали на подъём Лестера из ямы, который за  4  игры взял   9  очков.)
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-1
Gargantua
Лэмпард очень слабый тренер.
кроме эмоциональной накачки там вообще ничего не видно от тренерских идей.
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-1
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