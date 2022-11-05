Что с Эвертоном? Команда Миколенко в двух очках от зоны вылета

«Эвертон» в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:2, дубль оформил Тилеманс.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

«Лестер», который недавно был последним в таблице, уже обошел «Эвертон». Ливерпульская команда находится в двух очках над зоной вылета.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Эвертон - Лестер 0:2

Голы: Тилеманс, 45, 86

Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Паттерсон ,71), Коади, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе (Гарнер, 46), Онана (Дюкуре, 61), Грэй, Макнилл (Гордон, 71), Калверт-Льюин (Мопей, 61)

Лестер: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Джастин, Сумаре (Ндиди, 70), Мэддисон, Тилеманс (Менди, 90), Дьюсбери-Холл, (Олбрайтон, 76), Барнс, Дака (Варди, 70)