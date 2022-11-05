Англия05 ноября 2022, 22:29 |
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Эвертон – Лестер – 0:2. Снова не забили. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 ноября 2022, 22:29 |
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«Эвертон» в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:2, дубль оформил Тилеманс.
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.
Чемпионат Англии. 15-й тур
«Эвертон» – «Лестер» – 0:2
Голы: Тилеманс, 45, 86
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
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