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Чемпионат Англии
Эвертон
05.11.2022, FT 0 : 2
Лестер
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Англия
05 ноября 2022, 22:29 |
243
0

Эвертон – Лестер – 0:2. Снова не забили. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 ноября 2022, 22:29 |
243
0
Эвертон – Лестер – 0:2. Снова не забили. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:2, дубль оформил Тилеманс.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 15-й тур

«Эвертон» – «Лестер» – 0:2
Голы: Тилеманс, 45, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Лестер Виталий Миколенко видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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