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03 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:19
127
0

Эвертон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Непростой поединок для Виталия Миколенко и компании

03 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:19
127
0
Эвертон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 ноября, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Эвертон

От «ирисок» в прошлом чемпионате английской Премьер-лиги все ожидали борьбы как минимум за зону еврокубков, однако на самом деле они с трудом сумели избежать понижения в классе. От вылета в Чемпионшип «Эвертон» отделили всего четыре балла гандикапа над красной зоной.

В 13 сыгранных матчах нынешнего сезона «Эвертон» набрал 14 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Во всех поединках ливерпульского клуба в АПЛ принял участие украинский левый защитник Виталий Миколенко, однако результативными действиями отличиться в них не смог.

Лестер

Для «лисов» розыгрыш-2021/22 окончился неудачно. Итоговое восьмое место в турнирной таблице чемпионата АПЛ привело к тому, что команда Брендана Роджерса пролетела мимо всех еврокубков, при том, что от лондонского «Вест Хэма», забравшего путевку в Лигу конференций, её отделили какие-то четыре балла.

Старт нового сезона для «Лестера» сложился и вовсе провально. В 13 сыгранных матчах подопечные Роджерса одержали лишь 3 победы, потерпели 8 поражений, а еще дважды сыграли вничью. С 11 очками «лисы» располагаются на 18-й строчке турнирной таблицы АПЛ и пока рискуют вылететь в Чемпионшип. Впрочем, еще больше половины сезона впереди.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коулман, Коуди, Онана, Ивоби, Гейе, Макнил, Грэй, Мопе.

«Лестер»: Уорд – Джастин, Фас, Эванс, Кастань, Барнс, Тилеманс, Меддисон, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Варди.

5 ноября, суббота

«Эвертон» – «Лестер»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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прогнозы Лестер Эвертон - Лестер Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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