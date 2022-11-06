Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) вышли в полуфинал Итогового турнира WTA.

Чтобы попасть в плей-офф турнира WTA Finas Людмиле и Алене обязательно нужно было побеждать Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю, что они и сделали, а также ждать победу Вероники Кудерметовой и Элизы Мертенс над Габриэлой Дабровски и Джулианы Олмос.

Именно это и произошло – Кудерметова и Мертенс обыграли своих оппоненток в третьем туре группового раунда турнира WTA Finals в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

По итогам трех туров расклад в группе Пэм Шрайвер следующий:

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 3 победы (разница сетов 6-1)

Людмила Киченок / Алена Остапенко – 1 победа / 2 поражения (разница сетов 4-5)

Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 1 победа / 2 поражение (разница сетов 3-5)

Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1 победа / 2 поражение (разница сетов 2-5)



В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с первыми ракетками мира в парном разряде – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

Итоговый турнир WTA. Пары. Полуфиналы

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия)

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды)