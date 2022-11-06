Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
WTA
06 ноября 2022, 05:45 |
616
1

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Кудерметова и Мертенс помогли украинско-латвийскому дуэту

06 ноября 2022, 05:45 |
616
1
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) вышли в полуфинал Итогового турнира WTA.

Чтобы попасть в плей-офф турнира WTA Finas Людмиле и Алене обязательно нужно было побеждать Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю, что они и сделали, а также ждать победу Вероники Кудерметовой и Элизы Мертенс над Габриэлой Дабровски и Джулианы Олмос.

Именно это и произошло – Кудерметова и Мертенс обыграли своих оппоненток в третьем туре группового раунда турнира WTA Finals в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

По итогам трех туров расклад в группе Пэм Шрайвер следующий:

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 3 победы (разница сетов 6-1)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – 1 победа / 2 поражения (разница сетов 4-5)
Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 1 победа / 2 поражение (разница сетов 3-5)
Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1 победа / 2 поражение (разница сетов 2-5)

В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с первыми ракетками мира в парном разряде – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

Итоговый турнир WTA. Пары. Полуфиналы

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия)

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды)

По теме:
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Людмила Киченок Алена Остапенко Габриэла Дабровски Джулиана Олмос Итоговый турнир WTA
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши
Футбол | 05 ноября 2022, 23:23 3
ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши
ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши

Лукас все еще может удивлять

ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
Футбол | 05 ноября 2022, 12:52 0
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Лидер мирового рейтинга не сыграет на Итоговом турнире ATP
Теннис | 05.11.2022, 18:49
Лидер мирового рейтинга не сыграет на Итоговом турнире ATP
Лидер мирового рейтинга не сыграет на Итоговом турнире ATP
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 05.11.2022, 21:24
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Война | 05.11.2022, 18:05
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Вот это да! Остапенко/Киченок получили второй шанс, ли смогут они ним воспользоваться узнаем сегодня в 20:30. Как бы этот матч не сложился Люде удалось прыгнуть выше головы, тем более играет против самой сильной пары мира. Будем верить!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
04.11.2022, 23:28
Бокс
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
05.11.2022, 01:49 2
Теннис
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
04.11.2022, 00:45 7
Футбол
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
05.11.2022, 10:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности