Барселона в прощальном матче Пике обыграла Альмерию
Левандовски не забил свой первый пенальти в каталонском клубе
Состоялись четыре матча 13-го тура Ла Лиги.
«Барселона» в прощальном матче Жерара Пике переиграла «Альмерию». 35-летний защитник провел на поле 85 минут, после чего под овации трибун был заменен.
На 7-й минуте встречи Роберт Левандовски не забил пенальти.
Также в сегодняшних матчах победы одержали «Вальядолид» и «Осасуна», в одном матче зафиксирована ничья.
Чемпионат Испании. 13-й тур
«Барселона» – «Альмерия» – 2:0
Голы: Дембеле (48), де Йонг (62).
«Хетафе» – «Кадис» – 0:0
«Вальядолид» – «Эльче» – 2:1
Голы: Санчес (40), Меса (46) – Хосан (63).
«Сельта» – «Осасуна» – 1:2
Голы: Аспас (19) – Чими Авила (8, 28).
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