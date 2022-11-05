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05 ноября 2022, 23:56 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:01
466
0

Барселона в прощальном матче Пике обыграла Альмерию

Левандовски не забил свой первый пенальти в каталонском клубе

05 ноября 2022, 23:56 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:01
466
0
Барселона в прощальном матче Пике обыграла Альмерию
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись четыре матча 13-го тура Ла Лиги.

«Барселона» в прощальном матче Жерара Пике переиграла «Альмерию». 35-летний защитник провел на поле 85 минут, после чего под овации трибун был заменен.

На 7-й минуте встречи Роберт Левандовски не забил пенальти.

Также в сегодняшних матчах победы одержали «Вальядолид» и «Осасуна», в одном матче зафиксирована ничья.

Чемпионат Испании. 13-й тур

«Барселона» – «Альмерия» – 2:0
Голы: Дембеле (48), де Йонг (62).

«Хетафе» – «Кадис» – 0:0

«Вальядолид» – «Эльче» – 2:1
Голы: Санчес (40), Меса (46) – Хосан (63).

«Сельта» – «Осасуна» – 1:2
Голы: Аспас (19) – Чими Авила (8, 28).

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Источник Sport.ua
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