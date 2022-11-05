Малиновский не помог. Аталанта проиграла, Наполи уходит в отрыв

Состоялся топ-матч тура в чемпионате Италии. Лидер «Наполи» со счетом 2:1 обыграл «Аталанту», которая находилась на 2-й позиции. Неаполитанцы уже создали отрыв в 8 очков.

Хавбек хозяев Руслан Малиновский появился на поле на 71-й минуте.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Аталанта - Наполи 1:2

Голы: Лукман, 19 (с пен) - Осимхэн, 23, Элмас, 35

Аталанта: Муссо, Толой, Демирал, Скалвини, Хатебор (Соппи, 86), Мейле, Коопмайнерс (Де Роон, 81), Эдерсон, Пашалич (Малиновский, 71), Лукман (Бога, 81), Хойлунд (Сапата, 70)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Зьелински (Политано, 64), Лоботка, Ангисса (Гаэтано, 90), Лосано (Ндомбеле, 64), Элмас (Зербин, 90), Осимхэн (Симеоне, 75)