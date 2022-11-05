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Чемпионат Италии
Аталанта
05.11.2022, FT 1 : 2
Наполи
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Италия
05 ноября 2022, 20:53 |
1031
1

Малиновский не помог. Аталанта проиграла, Наполи уходит в отрыв

Неаполитанская команда выиграла 11 матч в сезоне Серии A

05 ноября 2022, 20:53 |
1031
1
Малиновский не помог. Аталанта проиграла, Наполи уходит в отрыв
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся топ-матч тура в чемпионате Италии. Лидер «Наполи» со счетом 2:1 обыграл «Аталанту», которая находилась на 2-й позиции. Неаполитанцы уже создали отрыв в 8 очков.

Хавбек хозяев Руслан Малиновский появился на поле на 71-й минуте.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Аталанта - Наполи 1:2
Голы: Лукман, 19 (с пен) - Осимхэн, 23, Элмас, 35

Аталанта: Муссо, Толой, Демирал, Скалвини, Хатебор (Соппи, 86), Мейле, Коопмайнерс (Де Роон, 81), Эдерсон, Пашалич (Малиновский, 71), Лукман (Бога, 81), Хойлунд (Сапата, 70)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Зьелински (Политано, 64), Лоботка, Ангисса (Гаэтано, 90), Лосано (Ндомбеле, 64), Элмас (Зербин, 90), Осимхэн (Симеоне, 75)

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Матч не дивився. Зайшов сюди, глянув рахунок, думаю, щось неаполітанці малувато бергамаскам забили. А воно Кварацхелії на полі не було.
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