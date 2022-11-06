Италия06 ноября 2022, 03:10 |
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Аталанта – Наполи – 1:2. Малиновский не помог. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А
06 ноября 2022, 03:10 |
78
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5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команді из Неаполя.
Отметим, что украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 70-й минуте игры.
Чемпионат Италии по футболу. 13-й тур
Серия А. 5 ноября
«Аталанта» – «Наполи» – 1:2
Голы: Лукман, 19 (пен.) – Осимен, 23, Элмас, 35
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Лукман, 19 мин.
ГОЛ! 1:1 Осимен, 23 мин.
ГОЛ! 1:2 Элмас, 35 мин.
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