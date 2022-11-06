5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команді из Неаполя.

Отметим, что украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 70-й минуте игры.

Чемпионат Италии по футболу. 13-й тур

Серия А. 5 ноября

«Аталанта» – «Наполи» – 1:2

Голы: Лукман, 19 (пен.) – Осимен, 23, Элмас, 35

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Лукман, 19 мин.

ГОЛ! 1:1 Осимен, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 Элмас, 35 мин.