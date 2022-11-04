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Италия
04 ноября 2022, 19:13 |
219
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Аталанта - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Команды топ-2 чемпионата сыграют между собой

04 ноября 2022, 19:13 |
219
0
Аталанта - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоится топ-матч тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» сыграет против «Аталанты». Игра стартует в 19:00.

Мало кто мог подумать, что по итогам 12-ти туров чемпионата Италии две топ-позиции будут занимать «Наполи» и «Аталанта». Неаполитанская команда вообще проводит почти идеальный сезон. В нынешнем розыгрыше Серии A «Наполи» выиграл 10 матчей и дважды сыграл вничью, а первое поражение в сезоне команда потерпела только на этой неделе, проиграв в Лиге чемпионов «Ливерпулю» в матче, который ничего для итальянского коллектива не решал.

«Наполи» сейчас является лучшей атакующей командой, а также третьей лучшей по количеству пропущенных голов в Италии. Если бы не суперстарт неаполитанцев, то «Аталанта» могла бы быть лидером. У команды Джан Пьеро Гасперини лишь одно поражение и на 5 пунктов меньше, чем у соперника. Возможно, помогает то, что «Аталанта» в нынешнем сезоне не играет в еврокубках и готовится только к играм Серии A.

Не исключено, что более мягкий график влияет на количество игрового времени Руслана Малиновского, который все чаще начинает матчи в запасе. Украинский хавбек лишь четыре раза был в стартовом составе и семь раз выходил на замену, успев забить гол и сделать ассист. Учитывая силу соперника, есть сомнения, что Руслан в субботу получил шанс в основе.

Безусловно, главной задачей «Аталанты» будет остановить хавбека Хвичу Кварацхелию, который стал лидером чемпионата Италии. У грузинского игрока 6 голов и 5 ассистов в Серии A, а всего в сезоне 8 мячей и 8 результативных передач.

Что касается травмированных, то Гасперини не сможет рассчитывать на Луиса Муриэля, Мартена де Роона и Давиде Дзаппакосту. У «Наполи» проблем с составом нет, поэтому команда, учитывая ее форму, подойдет к матчу с «Аталантой» в качестве фаворита. До паузы на ЧМ-2022 «Наполи» еще нужно сыграть против «Эмполи» и «Удинезе», поэтому у команды есть все шансы увеличить отрыв своей лидирующей позиции.

Мы считаем именно «Наполи» фаворитом по линии Parimatch.

5 ноября, суббота

Аталанта - Наполи
Старт в 19:00
Арбитр: Маурицио Мариани
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch
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Источник Sport.ua
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