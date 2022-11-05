Атипичная результативность. Верес в Киеве разбил Металлист 1925

По сравнению с прошлым туром тренерский штаб «Металлиста 1925» решил произвести существенные изменения в стартовом составе своих подопечных. В воротах харьковского клуба впервые с начала чемпионата появился Сидоренко. Вместо Кравченка, Дмитренка, Капинуса на поле вышли Шершень, Чирук и Вачиберадзе. В составе «Вереса» Юрий Вирт тоже прибег к определенным ротациям. Вместо Курка, Станислава Шарая и Гайдучика в стартовую одиннадцатку попали Мирошник, Лебеденко и Михаил Шестаков.

Номинальные гости активно начали этот поединок. Первый опасный момент возник у Лебеденка, который после фланговой передачи пробивал головой, но попал во вратаря. После следующей же фланговой передачи мяч попал в руку Бычеку и арбитр Дердо назначил пенальти. Клец 3-й раз в УПЛ пробивал с «точки» и на этот раз свой шанс не упустил. В ворота же Сидоренко 11-метровый удар был впервые назначен в УПЛ – в 19-й игре.

Забитый гол добавил уверенности игрокам «Вересу», которые продолжали искать пути взятия ворот соперников. Опасно издалека пробивал Дахновский, но мяч пролетел рядом с рамкой ворот. В следующем эпизоде Сидоренко вовремя отреагировал на рикошет после передачи Лебеденко. С другой стороны, надежно сыграл и вратарь «красно-черных» Когут после прострельной фланговой передачи от Бычека. Под конец тайма соперники обменялись опасными ударами в исполнении Вовченка и Вачиберадзе, но обоим не хватило точности.

Едва начался второй тайм, как «Верес» закрепил свое преимущество во второй забитый гол. Лебеденко воспользовался передачей от Дахновского и точно пробил в дальний угол ворот «Металлиста 1925». Для Лебеденка это был первый гол в УПЛ – в 11-й игре. Игроки харьковского клуба пытались изменить ход поединка, но надежно играли защитники «Вереса» и опасных моментов у ворот Когута не возникало.

В середине тайма подопечные Юрия Вирта сумели забить еще один гол в ворота Сидоренко. После фланговой передачи Владислава Шарая и рикошета от защитника завершающий удар нанес Кучеров, забив второй гол в этом сезоне. Номинальные хозяева пытались в заключительный отрезок матча забить хотя бы гол престижа и это «Металлисту 1925» удалось. Джокер харьковского клуба Русин после диагональной передачи от Курила точно пробил мимо вратаря в цель.

На этом «джокерские» голы не закончились и под занавес матча пришел черед отличиться в составе гостей Сергийчуку, который воспользовался передачей Станислава Шарая. В итоге «Металлист 1925» на своем поле не побеждает в течение антирекордных для клуба 4-х матчей чемпионата: ничья и три поражения. Обе команды в Киеве завершили свои безголевые сериалы. Харьковский клуб в статусе хозяев поля не забивал голы в течение 329-ти минут, а «Верес» перервал текущую серию без забитых голов длиной в 211 минут. Так «Верес» одержал свою первую в УПЛ крупную победу на «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Металлист 1925» – «Верес» - 1:4

Русин, 81 – Клец, 10 (пен.), Лебеденко, 47, Кучеров, 69, Сергийчук, 90

Бычек, 10, Мартынюк, 55, Курило, 84

«Металлист 1925»: Сидоренко – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков – Мартынюк – Бычек (Дмитренко, 56), Вачиберадзе (Русин, 69), Габелок (Кравченко, 79), Ременюк (Капинус, 79) – Чирук (Зубков, 56).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мирошник, Гагун – Кучеров, Клец (Курко, 90+1) – В. Шарай (С. Шестаков, 90+1), Лебеденко (С. Шарай, 82), Дахновский (Сергийчук, 82) – М. Шестаков (Гайдучик, 67).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 5 (2) – 15 (6)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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