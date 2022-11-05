05.11.2022, FT 1 : 4
Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 19:22 |
743
0
Металлист 1925 – Верес – 1:4. Крупная победа гостей. Видео голов и обзор
Фрагменты матча УПЛ
05 ноября 2022, 19:22 |
743
0
В матче чемпионата Украины «Верес» впервые в сезоне сумел забить четыре гола, а пострадал «Металлист 1925», который уступил со счетом 1:4.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Верес).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Клёц (Верес).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2022, 10:27 1
Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину
Бокс | 04 ноября 2022, 21:59 5
Украинский боксер выиграл в Монтебелло титул WBC Continental Americas
Футбол | 05.11.2022, 16:52
Футбол | 05.11.2022, 18:18
Футбол | 05.11.2022, 05:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 16:30 1
03.11.2022, 18:11 11
03.11.2022, 18:41 6
04.11.2022, 10:10 13
04.11.2022, 17:26 7
04.11.2022, 06:40 1
04.11.2022, 15:25 3
04.11.2022, 00:45 7