Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Верес – 1:4. Крупная победа гостей. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.11.2022, FT 1 : 4
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 19:22 |
743
0

Металлист 1925 – Верес – 1:4. Крупная победа гостей. Видео голов и обзор

Фрагменты матча УПЛ

05 ноября 2022, 19:22 |
743
0
Металлист 1925 – Верес – 1:4. Крупная победа гостей. Видео голов и обзор
ФК Верес

В матче чемпионата Украины «Верес» впервые в сезоне сумел забить четыре гола, а пострадал «Металлист 1925», который уступил со счетом 1:4.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Верес).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Клёц (Верес).
По теме:
Юрий ВИРТ: «При счете 3:0 немного расслабились»
Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Цель Шахтера - титул УПЛ, нам нужны все футболисты»
Металлист 1925 Верес Ровно видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Футбол | 05 ноября 2022, 10:27 1
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона

Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину

ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
Бокс | 04 ноября 2022, 21:59 5
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули

Украинский боксер выиграл в Монтебелло титул WBC Continental Americas

Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Футбол | 05.11.2022, 16:52
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК
Футбол | 05.11.2022, 18:18
ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК
ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК
Игорь БЕЛАНОВ: «Обидно, что в истории Динамо такое происходит»
Футбол | 05.11.2022, 05:08
Игорь БЕЛАНОВ: «Обидно, что в истории Динамо такое происходит»
Игорь БЕЛАНОВ: «Обидно, что в истории Динамо такое происходит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
03.11.2022, 16:30 1
Киберспорт
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
03.11.2022, 18:11 11
Бокс
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 6
Футбол
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
04.11.2022, 10:10 13
Футбол
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
04.11.2022, 15:25 3
Теннис
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
04.11.2022, 00:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности