Металлист 1925 – Верес. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 5-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.
Ровенский «Верес» безутешен вот уже два тура кряду, в то время как харьковский «Металлист 1925» оформил первую тренерскую отставку в УПЛ в этом сезоне, однако это совершенно не помогло ему достигать качественно новых результатов. «Желто-синие» не могут выиграть вот уже четыре тура кряду, и при этом соперник в предстоящей игре будет только рад подловить их на малейшей ошибке в обороне, которых в этом сезоне харьковчане совершили уже достаточно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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