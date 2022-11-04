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Металлист 1925
05.11.2022 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 18:54 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:55
121
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Металлист 1925 – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 18:54 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:55
121
0
Металлист 1925 – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 5-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Ровенский «Верес» безутешен вот уже два тура кряду, в то время как харьковский «Металлист 1925» оформил первую тренерскую отставку в УПЛ в этом сезоне, однако это совершенно не помогло ему достигать качественно новых результатов. «Желто-синие» не могут выиграть вот уже четыре тура кряду, и при этом соперник в предстоящей игре будет только рад подловить их на малейшей ошибке в обороне, которых в этом сезоне харьковчане совершили уже достаточно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко Sport.ua
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