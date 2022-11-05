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  4. Юрий ВИРТ: «При счете 3:0 немного расслабились»
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Металлист 1925
05.11.2022, FT 1 : 4
Верес
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 20:51 | Обновлено 05 ноября 2022, 20:52
469
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Юрий ВИРТ: «При счете 3:0 немного расслабились»

Главный тренер ровенского «Вереса» – о победе над «Металлистом 1925»

05 ноября 2022, 20:51 | Обновлено 05 ноября 2022, 20:52
469
0
Юрий ВИРТ: «При счете 3:0 немного расслабились»
НК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился эмоциями после победы команды над «Металлистом 1925» (4:1).

– Это очень важные для нас три очка. Многие говорили с футболистами перед этим матчем о том, что сегодня нам очень нужен результат. И ребята одержали уверенную победу, подкрепленную очень хорошей игрой.

Очень хорошее, агрессивное начало игры. Мы заработали пенальти, забили. Еще до этого эпизода не реализовали два хороших шанса – хорошо сыграл вратарь «Металлиста 1925» Сидоренко. Также агрессивно начали и второй тайм. На кураже. При счете 3:0 в нашу пользу немного расслабились. Но довели матч до логического завершения.

Для нас это классный результат. Игрой доволен. Всех без исключения футболистов: и тех, кто играл со старта, и вышедших на замену. Рад, что они понимают, чего от них требовали.

Мы хорошо отработали на поле. Была агрессия, которой не хватало в предыдущих играх. И реализовывали свои моменты. Этого тоже в предыдущих матчах не хватало. Поверьте, мы много ради этого работаем. Очень хочется радовать ровенских болельщиков – они этого заслуживают.

Уже через три дня мы будем противостоять «Шахтеру». На такие матчи команду даже настраивать не нужно. На нас не будет давить результат. Пусть он давит на «Шахтер» – им это больше нужно. А мы выйдем и будем стараться дать бой. Главное – сыграть дисциплинированно.

Не страшно, если мы проигрываем. Но если отберем у «Шахтера» очки – это будет настоящий успех.

Перед нами стоит задача – побеждать в каждой игре. Каждая игра для нас – как финальная. Мы прекрасно понимаем силу других команд. И понимаем, что нам нужно много работать, чтобы играть с ними на равных.

Приятно побеждать, но каждая следующая игра – для нас финальная.

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Источник ФК Верес
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