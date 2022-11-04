В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Металлист 1925»

Помните свои чувства перед матчем 9 тура чемпионата Украины против «Руха»? В это время состоялась первая тренерская отставка в УПЛ. Один из руководителей харьковчан заявил, что перед сезоном с коллегами прогнозировали, какая команда первой сменит тренера. По иронии судьбы это произошло именно с «Металлистом 1925» - довольно долго работавший с командой Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера. Причины такого решения пока неизвестны, а для прессы существуют отговорки «ну так получилось, но остались друзьями».

На сайте УПЛ указано, что главным тренером сейчас является Галовский Де Ласерда Эдмар – тот самый Эдмар, который зажигал в «Таврии» и «другом» «Металлисте», а также поиграл за «Днепр» и, собственно, «Металлист 1925». Однако все интервью после матчей дает Олег Голодюк. По его словам, в клубе нет главного тренера, а они с Эдмаром делят обязанности поровну. Решения же принимаются вместе со всем тренерским штабом.

Даст ли результат такой подход – вопрос. Довольно часто в командах, где нет одного главного тренера, на подсознательном уровне у всех возникают мнения типа «да есть кому этим заниматься и без меня», в результате чего возникает игровой и управленческий кризис. Надеемся, что Эдмар и Голодюк смогут посрамить скептиков и поднять «Металлист 1925» на уровень выше в турнирном и игровом плане.

Собственно, под руководством дуэта команда сыграла два матча – сначала завоевала ничью в матче с «Рухом» (1:1), а затем разгромно уступила «Заре» (0:3).

«Верес»

А у «Вереса» с должностью главного тренера все нормально. Юрий Вирт работает с командой уже давно и, по-видимому, выдавливает из нее все, что может, в плане результатов. С мотивацией в раздевалке все нормально – на ум сразу приходят эмоции после матча против «Днепра-1», в котором тренер способом остановить Артема Довбика называл «в***ть по ногам». Конечно, таких установок на игру тренер не дает, но тесный эмоциональный контакт с командой чувствуется, в клубе нет людей, которые просто отсиживают контракт.

В незаконченном прошлом и текущем сезонах «Верес» снискал себе славу команды, которая умеет держать нужный результат. Выигрывать у наших грандов пока не удается, а вот команды того же уровня, что и подопечные Вирта, часто имеют единственный шанс набрать очки в матче с ровенцами – забить первыми. Если же первым забивает «Верес», то скилл «удерживать нужный результат» у него прокачан очень хорошо.

В настоящее время команда находится на седьмом месте, отставая от зоны еврокубков только на одно очко. Вряд ли удастся пробиться туда по итогам сезона, но и вылет команде из Ровно явно не грозит.

Статистика встреч

Между собой команды провели три матча – +1=1-1, разница мячей 4:3 в пользу харьковчан. В УПЛ коллективы играли один раз – в прошлом сезоне «Металлист 1925» разгромил соперников со счетом 4:1.

Ориентовочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль, Жычыков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко, Бичек.

«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Клец, В. Шарай, С. Шарай, Дахновский, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что обе команды захотят играть вторым номером. Если «Верес» забьет первым, то удержит преимущество, если нет, то, как минимум, не проиграет.

5 ноября, суббота