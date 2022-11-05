Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии едва не потерял очки в игре против «Фулхэма». Команда Хосепа Гвардиолы после удаления Канселу на 26-й минуте была вынуждена играть в меньшинстве.

На гол Альвареса лондонцы ответили точным ударом Перейры с пенальти. Во втором тайме на поле вышел Эрлинг Холанд, который оформил красивый гол ударом головой, но VAR отменил это взятие ворот из-за офсайда.

В итоге Эрлинг забил и снова спас свою команду. Это случилось на 95-й минуте ударом с пенальти.

Отметим ничью «Брентфорда» на поле «Ноттингем Форест». В составе гостей продолжаем ждать дебют в АПЛ Егора Ярмолюка, который снова был в заявке на матч, но на поле не вышел.

Среди других результатов выделим успех «Брайтона». Команда Роберто Де Дзерби выиграла 3:2 и держится в топ-6.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Манчестер Сити - Фулхэм 2:1

Голы: Альварес, 17, Холанд, 90+5 (с пен) - Перейра, 28 (с пен)

Удален: Канселу, 26

Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 20, Йоргенсен, 90+6 (в свои ворота) - Мбеумо, 45 (с пен), Висса, 75

Вулверхэмптон - Брайтон 2:3

Голы: Гедеш, 12, Невеш, 35 - Лаллана, 10, Митома, 44, Гросс, 83

Лидс - Борнмут 4:3

Голы: Родриго, 3 (с пен), Гринвуд, 60, Купер, 68 - Тавернье, 7, Биллинг, 19, Соланке, 48, Саммервилль, 84

Турнирная таблица