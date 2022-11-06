ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет
Защитник Жерар Пике сыграл прощальный матч за «Барселону».
Во встрече 13-го тура Ла Лиги против Альмерии 35-летний защитник провел на поле 85 минут, после чего под овации трибун был заменен. После завершения матча гуляния продолжились, футболиста качали на руках, все обнимались, некоторые пускали слезу.
Пике выиграл с «Барсой» 8 чемпионатов Испании, 7 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубок УЕФА и 3 клубных чемпионата мира.
🙌🆙— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022
🙌🆙
🙌🆙
🙌🆙 #Sempr3 @3gerardpique pic.twitter.com/v2txQvUdae
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