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Испания
06 ноября 2022, 00:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:59
559
3

ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике

Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет

06 ноября 2022, 00:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 00:59
559
3
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Защитник Жерар Пике сыграл прощальный матч за «Барселону».

Во встрече 13-го тура Ла Лиги против Альмерии 35-летний защитник провел на поле 85 минут, после чего под овации трибун был заменен. После завершения матча гуляния продолжились, футболиста качали на руках, все обнимались, некоторые пускали слезу.

Пике выиграл с «Барсой» 8 чемпионатов Испании, 7 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубок УЕФА и 3 клубных чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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AndiM
Шкода що Неймара не було, то й знає як картинно пускати сльози.
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0
Spectra
Эхх Легенда! Всего наилучшего.
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0
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Йде епоха... Все ж таки один з найкращих захисників світу
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0
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