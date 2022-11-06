ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике

Защитник Жерар Пике сыграл прощальный матч за «Барселону».

Во встрече 13-го тура Ла Лиги против Альмерии 35-летний защитник провел на поле 85 минут, после чего под овации трибун был заменен. После завершения матча гуляния продолжились, футболиста качали на руках, все обнимались, некоторые пускали слезу.

Пике выиграл с «Барсой» 8 чемпионатов Испании, 7 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубок УЕФА и 3 клубных чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine