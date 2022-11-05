К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды

5 ноября первый украинский обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин отмечает 70-летие. По случаю славного круглодатья блоггер sport.ua вспоминает самые результативные матчи легенды.

Безусловно, каждый голеадор бережно относится к копилке собственных голевых успехов. У кого-то получается выдавать хет-трик раз в карьеру, другой отмечается трюком со шляпой один раз за десяток лет, еще кто-то чуть чаще, мегазвезды могут поставить многоголье на поток. У нынешнего юбиляра тоже время от времени получалось досадить голкиперам команд-соперниц трижды, а то и больше в течение 90-минутки. Вспомним мультирезультативность Олега Владимировича.

19.04.1971. Чемпионат СССР среди дублирующих составов. «Динамо» (Киев) – «Пахтакор» (Ташкент) – 6:1 (Блохин – 3).

Тот матч на уютном динамовском стадионе, безусловно, и не мог остаться в памяти большинства болельщиков. Однако он стал своего рода водоразделом, после которого о юном динамовце пошла молва: растет новая звезда. А сам Олег тогда рассматривал его, вероятно, как неплохой спарринг перед майским юношеским турниром УЕФА, в котором он принимал участие в составе сборной U-18. Кстати, через несколько дней Блохин отличился дублем в ворота дубля «Кайрата», извините за игру слов. А тогдашний наставник первой команды «Динамо» Александр Севидов во время одного из разговоров сказал юному нападающему: «В основной состав тебе еще рановато. Для тебя… слишком большая нагрузка. Еще наиграешься, и с твоими данными можешь стать большим футболистом. Только прояви немного больше терпения».

01.09.1972. ХХ Олимпиада. Мексика – СССР – 1:4 (Блохин, 7, 13, 14).

Об этом самом быстром из своих хет-триков сам Олег Владимирович вспоминает весьма вскользь, подчеркивая командный успех: «Без особого напряжения уверенно обыграли сборную Мексики». Куда больше эмоций вызвала тогда сама олимпийская атмосфера («мечта стала явью») и поражение в полуфинале от поляков («крушение надежд на победу»). Олимпийская «бронза» тогда не радовала.

09.07.1974. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Зенит» (Ленинград) – 5:0 (Блохин, 23, 43, 48, 62, с пенальти).

На первый взгляд, в таком успехе киевского «Динамо» в целом и его молодого бомбардира в частности нет ничего странного: признанный фаворит нанес сокрушительное поражение куда более скромному коллективу. Однако это была игра лидеров: на дату встречи киевляне и ленинградцы делили первое место в чемпионате, а тогдашняя пресса назвала игру «матчем сезона». «Зенит», к тому же, до отчетного матча в том чемпионате еще не проигрывал. Несмотря на ливень (целый день продолжался!) и вовсе не июльскую 10-градусную прохладу, на трибунах Центрального стадиона (именно так в середине 1970-х назывался нынешний НСК «Олимпийский») собралась 40-тысячная аудитория. Начало разгрому гостей положил Владимир Трошкин в середине первого тайма («в балетном прыжке», как замечает в своей книге «Гол, который я не забил» Олег Блохин), а в дальнейшем уже забивал в той игре только Блохин. 21-летняя восходящая звезда киевлян смогла зажечь свою фамилию на табло самой большой спортивной арены Украины четырежды, равномерно распределив свои голы между таймами. Последний гол в той игре – примерно за полчаса до финального свистка – Блохин провел с пенальти. Его сам автор каре, или, если хотите, покера (названия в европейской и советской прессе подчас разнились, а четырехголью один итальянский коллега дал меткий ник: «Хет-трик премиум») впоследствии назвал «премиальным», ведь именно ему партнеры по команде дали возможность пробить пенальти за фол гостей на Владимире Онищенко. На счету Олега Владимировича в тот день есть и желтая карточка (официальная формулировка: за попытку затеять драку), полученная при счете 2:0. Впрочем, эмоции киевлянин обуздал и в дальнейшем проявлял свою заряженность на борьбу сугубо в забитых голах. Отмечу, что в крайне неудачном для питерцев матче их цвета защищали и будущий тренер чемпионского состава сине-бело-голубых Павел Садырин, и звездный нападающий Владимир Казаченок. Уже впоследствии газетчики назвали игру в исполнении киевлян образцом тотального футбола. А наставник питерцев Герман Зонин по окончании матча констатировал: «Жарко было нам. Киевляне устроили настоящий шторм». Блохин не скрывал удовлетворения: «В тот день мне решительно все удавалось – и штрафные…, и удар с ходу… Мы, пожалуй, больше в том сезоне не поднимались до такого физического и эмоционального подъема».

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

03.09.1974. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Заря» (Ворошиловград) – 5:0 (Блохин, 47, 84, 90).

Недавний чемпион «Заря» в сезоне-1974 не в состоянии был оказать сопротивление киевлянам. Преимущество лидера чемпионата над аутсайдером ощущалось на протяжении всей встречи. Однако молодой форвард киевлян большинство своих результативных действий в этой игре отложил на окончание поединка. Истощенные постоянными рывками, хитрыми финтами и нестандартными действиями будущего обладателя «Золотого мяча» защитники гостей под занавес матча просто бросили и без того тщетные попытки помешать тому добиться хет-трика. В итоге Блохин трижды оставил в дураках защитников команды-соперницы, подняв на ноги 34-тысячную толпу на Центральном стадионе в родном городе. Незадолго до этой игры «Заря» более достойно противостояла киевлянам в финале Кубка СССР (хотя и уступила с крупным счетом, но в дополнительное время), а тут не смогла настроиться на бой.

20.07.1975. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Арарат» (Ереван) – 4:0 (Блохин, 15, 44, 63, с пенальти).

И здесь Блохина прорвало во встрече лидеров. Армянские футболисты на день матча были ближайшими преследователями «Динамо» в чемпионате, однако удержать лучшего футболиста Старого Света того года не смогли. 90-тысячная аудитория (самая большая во время хет-триков Блохина, кстати!) главного стадиона Украины была в восторге от исполнительского мастерства земляка!

Тогдашние обозреватели, твердя о секретах успеха киевлян в той игре, отмечали положительную роль… недельного отпуска, который динамовцы провели в Ялте вместе с семьями. Заряженные положительными эмоциями киевляне вдоволь насолили защите армянского коллектива. Прессинг по всему полю, зажатая в тиски оборона «Арарата», первый удар гостей в сторону киевских ворот аж на 35-й минуте, да и тот со штрафного. Ну и соло Блохина!

05.04.1978. Товарищеский матч. СССР – Финляндия – 10:2 (Блохин, 42, 59, 84, с пенальти).

Если предыдущий хет-трик Блохина пришелся в ворота армянской команды, то на этот раз киевский форвард отличился трижды уже непосредственно в столице Армении. Союзная сборная, в которой как раз половину составляли украинцы, а половину – представители других союзных республик, добилась двузначного счета в матче против финнов. Больше всех забил тогда Блохин. Первый гол – результат титанического труда нападающего в отборе: киевлянин буквально обворовал финского защитника Эско Ранту и хладнокровно поразил ворота гостей. Второй – умелая игра на добивании (вратарь гостей не удержал мяч после удара Анатолия Конькова). Третий – мастерское исполнение пенальти.

22.06.1979. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Крылья Советов» (Куйбышев) – 4:1 (Блохин, 31, 38, 66).

Этот хет-трик звезды нашего футбола примечателен тем, что состоялся не на Республиканском стадионе, как в большинстве случаев, а на стадионе «Динамо». К тому же, стал единственным при аншлаге на трибунах. Правда, собрать 18 тысяч зрителей на игре киевского «Динамо» в 1970-е не было какой-то сверхзадачей. Другая отличительная черта: дважды тогда Олег Владимирович поражал ворота гостей со штрафного. И еще: заметили, что наибольшую результативность Олег проявлял в матчах против команд, представлявших города, названия которых давали в честь коммунистических вожаков? Времена, вроде бы, и изменились, названия также лишились красных оттенков, а вот ментальность значительной части их жителей до сих пор нередко отдает совковой гнилью.

26.04.1982. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (Блохин, 12, 71, 88).

В тот апрельский вечер забивал только Блохин! Ни Вагиз Хидиятуллин (будущий спартаковец), ни Виктор Круглов (бывший торпедовец, а в послефутбольной жизни дипкурьер советского МИД), ни их партнеры по линии обороны удержать киевлянина не смогли. Помню, как в еженедельнике «Футбол-Хоккей» обозреватель Юлий Сегеневич этот факт прокомментировал такими словами: «У киевлян во весь голос заговорил Блохин». Воистину виртуозное полноголосие!

31.08.1985. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 5:0 (Блохин, 36, 57, 64).

В тот вечер особенно мне запомнилась стоячая овация, устроенная своему кумиру солидным зрительским сообществом (37 500 зрителей заглянули на Республиканский в последний день лета), когда на 71-й минуте 32-летнего нападающего менял Алексей Михайличенко. Именно в тот день Олег был удостоен отличия за долгожданный 200-й гол, забитый им в предыдущей выездной игре (аплодировали даже московские динамовцы!), цветы папе вручала и Ириша Блохина, а сам матч вылился в его бенефис. Первый гол в игре провел Вадим Евтушенко, последний – Александр Заваров, а между этими двумя событиями на поле царствовал Олег Блохин!

14.05.1987. Кубок СССР. «Динамо» (Киев) – СКА «Карпаты» (Львов) – 4:0 (Блохин, 10, 33, 50).

Еще один хет-трик Олега Владимировича на динамовском стадионе. Единственная игра основного состава динамовцев в том году на этой арене собрала 15-тысячную фанатскую армию. Разочарование от недавней неудачи в полуфинале Кубка чемпионов против «Порту» в ту весну бродило по Киеву, словно вездесущие туристы. Соперник, если честно, был не самым сильным, ведь тогда львовская команда представляла 1-ю лигу и, конечно, куда ей было до европейского гранда. Тем не менее, следует приложить усилия, чтобы и ворота этой команды поразить трижды. У 34-летнего нападающего это получилось! Возможно, забил бы Олег Владимирович в тот вечер и еще, но на 73-й минуте покинул поле под аплодисменты благодарной динамовской торсиды, а вместо него вышел Олег Морозов – нападающий, которому так и не суждено было проявить свои бомбардирские добродетели в «Динамо».

***

Знатоки вспомнят еще хет-трики в предсезонках (в частности, немецкому «Киркхайму» в 1987-м). Конечно, Блохин докучал командам-соперницам не только мультиголевыми достижениями. Гол бомбардира иногда был единственным в матче, но победным и вошедшим в сокровищницу мирового футбольного искусства («Баварии» в первом матче за Суперкубок УЕФА). К слову, годы спустя защитник той звездной «Баварии» Франц Рот, давая мне интервью, услышав фамилию Блохин, поднял большой палец вверх, воздавая дань уважения нашему нападающему, и произнес: «Он тогда поразил всех нас!» Запоминались и дубли в судьбоносных матчах (киевский матч за Суперкубок с той же «Баварией» или полуфинал Кубка кубков-86 с пражской «Дуклой»). Памятны и мячи, проведенные в знаковых финалах («Заре» в финале Кубка СССР в 1974 г., «Ференцварошу» в 1975-м, дубль «Шахтеру» в финале Кубка СССР в 1978 г. и эффектная точка в динамовском веере с мадридским «Атлетико» в 1986-м), а также ювелирно исполненный стандарт на свой день рождения («Селтик» в 1986-м). Калейдоскоп голевых успехов Олега Владимировича радует глаз истинным разноцветием. Как там говорили в те времена, «ходить на Блохина». Именно так! Что придумает киевский форвард на этот раз? Или мощным вихрем пронесется мимо защитников и искусным расчетливым ударом перебросит кипера, или умело поразит девятку со стандарта, или, обнаружив незаурядное голевое чутье, первым успеет на добивание после мощного удара по воротам соперников партнера по команде. Выбирайте, что вам больше по вкусу!

Во многом благодаря Блохину киевские (да и только ли они!) мальчишки, рожденные в 1960–1970-х гг., влюбились в эту волшебную игру и проносят это чувство через всю жизнь, не забывая о футболе даже теперь, в окопах, беря с собой на передовую как талисманы вещи с футбольной символикой.

Моя родная Чоколовка гордится целым рядом футбольных талантов, родившихся или проживавших длительное время здесь, среди зелени величественных парков, яркого каштанового цвета и уймы спортплощадок. И сейчас, идя по чоколовским улицам, часто вижу, как ребята школьного возраста азартно гоняют мяч, но теперь зачастую на оборудованных искусственным газоном модерных площадках. Мы во время наших футбольных боев были Блохины и Буряки, зато они, если верить надписям на их футболках, все больше берут себе в качестве кумиров иностранных кудесников мяча. Но верю, что и в чоколовских (оболонских, борщаговских, etc.) дебрях рано или поздно вырастут новые звезды отечественного футбола. Однако Олег Блохин в нашей футбольной истории навсегда останется первым украинцем, завоевавшим «Золотой мяч».

Многая лета, уважаемый земляк!

Алексей РЫЖКОВ