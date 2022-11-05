Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов

На текущей неделе «Шахтер» завершил выступление в Лиге чемпионов-2022/23, финишировав на третьем месте в группе с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком», и добыв путевку в плей-офф Лиги Европы.

По подсчетам @SwissRamble, участие в Лиге чемпионов принесло «Шахтеру» 41 миллион евро, что близко к заработку «Аякса» (44 миллиона евро), «Брюгге» (42 миллиона евро) и «Зальцбурга» (36 миллионов евро).

@SwissRamble

Впрочем, «горняки» всерьез отстали от европейских клубов из топ-чемпионатов, и во многом – по причине низкой стоимости телевизионных прав. По этому компоненту «Шахтер» занял последнее место среди всех участников группового турнира, сумев выручить крайне скромные 500 тысяч евро, в то время как «Пари Сен-Жермен» получил за телевизионные права 32,8 миллиона евро.

@SwissRamble

А вот выплаты за клубный коэффициент, основанный на успешности выступлений команды за последние 10 лет на европейской арене, принесли «Шахтеру» 20,5 миллионов евро. Этот показатель – выше среднего, если брать во внимание всех участников групповой стадии Лиги чемпионов.

@SwissRamble

Именно клубный коэффициент стал наибольшей статьей дохода в общей сумме, которую получит «Шахтер» от выступления в ЛЧ-2022/23.

@SwissRamble

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы соперниками «Шахтера» могут стать ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион Берлин» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Нант» (Франция) или «Монако» (Франция). Жеребьевка этого раунда состоится 7 ноября.