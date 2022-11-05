Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 ноября 2022, 10:59 |
3448
2

Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов

«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро

05 ноября 2022, 10:59 |
3448
2
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
shakhtar.com

На текущей неделе «Шахтер» завершил выступление в Лиге чемпионов-2022/23, финишировав на третьем месте в группе с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком», и добыв путевку в плей-офф Лиги Европы.

По подсчетам @SwissRamble, участие в Лиге чемпионов принесло «Шахтеру» 41 миллион евро, что близко к заработку «Аякса» (44 миллиона евро), «Брюгге» (42 миллиона евро) и «Зальцбурга» (36 миллионов евро).

@SwissRamble

Впрочем, «горняки» всерьез отстали от европейских клубов из топ-чемпионатов, и во многом – по причине низкой стоимости телевизионных прав. По этому компоненту «Шахтер» занял последнее место среди всех участников группового турнира, сумев выручить крайне скромные 500 тысяч евро, в то время как «Пари Сен-Жермен» получил за телевизионные права 32,8 миллиона евро.

@SwissRamble

А вот выплаты за клубный коэффициент, основанный на успешности выступлений команды за последние 10 лет на европейской арене, принесли «Шахтеру» 20,5 миллионов евро. Этот показатель – выше среднего, если брать во внимание всех участников групповой стадии Лиги чемпионов.

@SwissRamble

Именно клубный коэффициент стал наибольшей статьей дохода в общей сумме, которую получит «Шахтер» от выступления в ЛЧ-2022/23.

@SwissRamble

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы соперниками «Шахтера» могут стать ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион Берлин» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Нант» (Франция) или «Монако» (Франция). Жеребьевка этого раунда состоится 7 ноября.

По теме:
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Игорь БЕЛАНОВ: «Обидно, что в истории Динамо такое происходит»
Шахтер – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Лига чемпионов призовые доходы выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Футбол | 04 ноября 2022, 14:10 25
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся

Румынский специалист покинет команду

Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Футбол | 04 ноября 2022, 18:57 12
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак

Решение вынес столичный Голосеевский суд

Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Футбол | 04.11.2022, 20:43
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Футбол | 04.11.2022, 12:05
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
Футбол | 05.11.2022, 04:39
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Да, это мир загнивающего капитализма, как говорили десятки лет назад в СССР. Надо пахать и пахать. Не все наши примы-балерины с Большого театра могли попасть в кардибалет American Ballet Theatre....
Ответить
0
⬆️
Вот и ответ на словечки типа Этот матч ничего не решает или Им уже ничего не надо. 
На дороге такие деньги не валяются и потому надо играть со всех сил ходя бы ради них. 
Это и есть мир капитализма.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 5
Футбол
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
04.11.2022, 00:05 6
Футбол
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
03.11.2022, 20:40
Футбол
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
03.11.2022, 08:52 6
Бокс
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
04.11.2022, 21:59 5
Бокс
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
04.11.2022, 00:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности