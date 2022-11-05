Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом

В 11 туре Украинской Премьер-лиги во Львове встретились «Шахтер» и «Ингулец». После изнурительного, прежде всего, в психологическом плане, матча против «Лейпцига» тренерский штаб донецкого клуба провел ротацию состава. На поле в стартовом составе вышли Очеретько, Крыськив, Джурасек, Кривцов – игроки, которых можно причислить к дублерам команды Игора Йовичевича. Да и Бондарь сегодня занял непривычное для себя место на правом фланге защиты. А вот петровскому клубу было не до экспериментов, ведь «Ингулец» пока не одержал ни одной победы в текущем чемпионате и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

После стартового свистка «горняки» ожидаемо взяли мяч под контроль, неспешно пытаясь расшатать оборонительные построения соперников. Номинальные хозяева поля не форсировали события, и острых моментов в начале поединка практически не было. Стоит упоминания, разве что, эпизод с участием Бондаря, который не сумел подправить мяч в ворота после удара Джурасека. Петровцы же исключительно оборонялись, не помышляя о контратакующих действиях.

Но и по такой относительно вялой игре «Шахтер» сумел провести результативную атаку. После навеса в штрафную Траоре сделал скидку на Джурасека. Хорват пробить не сумел, но мяч отскочил под удар Крыськиву, который хладнокровно пробил мимо голкипера.



Фото – УПЛ

Теперь уже «Ингульцу» нужно было действовать активнее, но реализовывать «план Б» петровцы не спешили. Мяч по-прежнему лучше держался у «горняков», которые вальяжно перепасовывались, выжидая свои моменты у ворот «Ингульца». А незадолго до окончания первой половины встречи гости едва не подарили еще один гол соперникам. Павлов выбил мяч прямо на Джурасека, который из хорошей позиции в штрафной пробил неточно.

В перерыве тренерский штаб «Ингульца» сделал сразу три замены, призванные активизировать атакующие действия команды. И у петровцев что-то начало получаться. Правда, до особой остроты у ворот Анатолия Трубина дело не доходило. Несмотря на попытки оппонентов переломить ход встречи, «горняки» контролировали события на поле. Все так же без включения высоких скоростей они методично искали свободные зоны у штрафной «Ингульца». И в середине тайма подопечные Игора Йовичевича удвоили свое преимущество. Сидоренко ударил по ноге Крыськива в собственной штрафной, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал Сикан.



Фото – УПЛ

Второй гол практически «убил» интригу матча. Вернуть ее мог Одарюк, но он головой из хорошей позиции пробил неточно. А точку в поединке поставил тот же Сикан, которому в компенсированное время голевую передачу выдал MVP сегодняшней встречи Крыськив.

В следующем туре, который состоится в середине следующей недели, «Шахтер» проведет гостевой поединок против «Вереса», а петровцы – домашний против «Зари».

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 3:0

Крыськив (18), Сикан (69, с пенальти; 93)

Бондарь (27) – Ченбай (30), Сакив (39)

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко (Топалов, 73), Матвиенко, Кривцов, Бондарь (Козик, 82), Крыськив, Назарина, Джурасек (Бондаренко, 57), Очеретько, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сикан, 57)

«Ингулец»: Кучер, Павлов, Запорожец, Клименко (Кравчук, 72), Ченбай (Одарюк, 46), Кучеренко (Марусич, 46), Сидоренко, Сакив (Козак, 46), Нагиев, Ковалев, Кухарук (Коробенко, 72)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА