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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
05.11.2022, FT 3 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:05
1298
0

Шахтер – Ингулец – 3:0. Голы Крыськива и Сикана. Обзор матча

«Шахтер» добыл победу частично резервным составом

05 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:05
1298
0
Шахтер – Ингулец – 3:0. Голы Крыськива и Сикана. Обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины частично резервным составом обыграл «Ингулец» 3:0 благодаря голу Дмитрия Крыськива и дублю Даниила Сикана.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Шахтер - Ингулец Ингулец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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