05.11.2022, FT 3 : 0
Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:05
1298
0
Шахтер – Ингулец – 3:0. Голы Крыськива и Сикана. Обзор матча
«Шахтер» добыл победу частично резервным составом
05 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:05
1298
0
«Шахтер» в матче чемпионата Украины частично резервным составом обыграл «Ингулец» 3:0 благодаря голу Дмитрия Крыськива и дублю Даниила Сикана.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2022, 16:57 5
Еще ни разу команда Юрия Вирта не забивала четыре мяча в этом сезоне
Футбол | 05 ноября 2022, 10:59 8
«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро
Футбол | 05.11.2022, 16:59
Футбол | 04.11.2022, 22:41
Футбол | 04.11.2022, 19:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2022, 10:45
Футбол
03.11.2022, 18:11 11
04.11.2022, 00:45 7
04.11.2022, 10:10 13
04.11.2022, 17:26 6
05.11.2022, 10:40 2
04.11.2022, 15:25 3