Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Цель Шахтера - титул УПЛ, нам нужны все футболисты»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил победу 3:0 в матче УПЛ против «Ингульца», а также травму Александра Зубкова.

– Игор, на какой срок выбыл Александр Зубков и как влияет на игру команды его отсутствие?

– Зубкова не будет как минимум до конца этой части чемпионата. Прогноз – 6 недель. Так что к началу сборов он будет полностью готов. Естественно, Александр является одним из ключевых футболистов для нашей модели игры. И не только он – сейчас не хватает и Шведа, и Конопли. Но есть ряд футболистов, которые показали сегодня, что мы можем на них рассчитывать. Они заслуживают играть намного больше, чем играют, потому что их качества, характер, тренировки, ежедневная работа вынуждают меня думать и принимать решение давать им больше шансов. Так и сейчас, когда вышла ротация. С одним составом невозможно выиграть чемпионат, а нужен коллектив. Сегодня получился очень удачный матч, и я счастлив, особенно за тех ребят, которые получают меньше игровой практики. В то же время дали отдохнуть ключевым футболистам, которые в последнее время провели много матчей. Очень насыщенный график, риск травмы велик. Так что я очень рад за коллектив, за команду, и три очка важны для выполнения наших целей, которые мы ставим перед собой.

– Топалов и Козик сегодня дебютировали за «Шахтер». Что скажете о них?

– Да, как я и говорю, в команде много футболистов, которые заслуживают получить больше игровой практики. Но настолько высок уровень качества игры, что те, кто играет, не хотят уступать свое место в основе. Качество их тренировок увеличивает конкуренцию, что на пользу группе. Я как тренер могу быть только доволен, что у нас есть, в первую очередь, качественные люди. Потому что именно такие люди решают высокие задачи. Для нас цель – чемпионство. И нам нужны такие футболисты, как Крыськив, Топалов, Козик, Очеретько, Назарина... То есть не только 11 футболистов, которые показали себя в Лиге чемпионов, а все, кто в команде. Вы знаете мою модель, мою философию, что команда – превыше всего. Она важнее, чем один поединок. И мы идем дальше. Повторюсь, три очка важны для нас, потому что вы видите турнирную таблицу – она насыщенна, добавляют все, так что будет очень интересно. Еще четыре игры впереди, и мы хотим заработать максимум очков. Для этого нам нужны концентрация и фокус. Мы оставили Лигу чемпионов сбоку и сейчас готовимся к «Вересу», который является следующим соперником. Надеюсь, команда и дальше будет показывать хорошую игру.