В среду для донецкого «Шахтера» завершился европейский сезон 2022 года. Поскольку матчи плей-офф Лиги Европы состоятся в конце зимы уже в следующем году, теперь можно все усилия бросить на окончание первой половины чемпионата Украины. В 11-м туре подопечные Игоря Йовичевича встретятся с «Ингульцом».

Шахтер

Понятно, что донецкие футболисты совсем не так хотели провести свой заключительный поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Но, что получилось, того уже не вернуть и надо принять то поражение от «Лейпцига» 0:4 как урок на будущее. Тем более, что у той неудачи были свои причины.

Прежде всего, конечно же, сказалось отсутствие травмированных Марьяна Шведа и Александра Зубкова. Припоминаете, что именно они наряду с Михаилом Мудриком стали главными героями потрясающей победы в первом туре Лиги чемпионов в Германии (4:1), а Зубков еще дважды забивал в ворота «Реала». Даже при наличии хорошей скамейки запасных, заменить таких футболистов совсем непросто.

Что касается чемпионата Украины, то предыдущий тур тоже сложился для горняков не совсем удачно. Они во второй раз в сезоне не сумели добиться успеха, упустив победный для себя счет в матче с «Александрией» (2:2) на последних минутах второго тайма. До идущего впереди «Днепра-1» уже 5 очков, хотя у «Шахтера» еще есть одна игра в запасе.

И еще. В том матче с александрийцами с поля был удален бразильский легионер горняков Тейлор. Учитывая некоторые проблемы с составом, о которых шла речь ранее, его отсутствие тоже может сказаться на действиях номинальных хозяев поля.

Ингулец

У «Ингульца» в нынешнем сезоне дела идут неважно. До сих пор команда еще не одержала ни одной победы, проиграв четыре матча из восьми. Особенно болезненными для подопечных Сергея Лавриненко были поражения от команд, которые близки им по уровню и находятся недалеко в турнирной таблице. Речь идет, прежде всего, о матчах с «Минаем» (1:2) и «Кривбассом» (1:2).

В тоже время «Ингулец» неплохо проводил некоторые поединки с клубами, которые ведут борьбу за самые высокие места. Так, единственный раз лидер турнира «Днепр-1» потерял очки именно в матче с командой из Кировоградской области (2:2). Причем днепрянам пришлось даже отыгрываться. Также «Ингулец» может записать себе в актив ничьи с высокостоящими в турнирной таблице «Металлистом» (1:1) и «Колосом» (0:0).

Если у «Шахтера» из-за дисквалификации не сыграет Тейлор, то у гостей по той же причине будет отсутствовать Артем Смоляков, удаленный с поля в матче с «Кривбассом». И еще стоит обратить внимание на тот факт, что матч предыдущего 10-го тура с «Рухом» не состоялся. Насколько скажется отсутствие игровой практики на действиях «Ингульца» пока сказать трудно.

Статистика матчей

Во всех четыре предыдущих матчах соперников в Премьер-лиге неизменно побеждал «Шахтер». Общая разница забитых и пропущенных мячей 7-1. Был еще финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона 2018-2019 годов, когда «Ингулец» был представителем первой лиги. И снова горняки оказались сильнее 4:0.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Петряк, Траоре

«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Клименко, Близниченко, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Сакив, Кухарук, Одарюк

Прогноз на противостояние:

«Ингулец», конечно, способен преподнести сенсацию, но, скорее всего, не в этом матче. «Шахтер» победит со счетом 2:0.

5 ноября, суббота