Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
05.11.2022 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 16:45 |
156
2

Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После завершения группового этапа ЛЧ горняки могут полностью сосредоточиться на Премьер-Лиге

04 ноября 2022, 16:45 |
156
2
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В среду для донецкого «Шахтера» завершился европейский сезон 2022 года. Поскольку матчи плей-офф Лиги Европы состоятся в конце зимы уже в следующем году, теперь можно все усилия бросить на окончание первой половины чемпионата Украины. В 11-м туре подопечные Игоря Йовичевича встретятся с «Ингульцом».

Шахтер

Понятно, что донецкие футболисты совсем не так хотели провести свой заключительный поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Но, что получилось, того уже не вернуть и надо принять то поражение от «Лейпцига» 0:4 как урок на будущее. Тем более, что у той неудачи были свои причины.

Прежде всего, конечно же, сказалось отсутствие травмированных Марьяна Шведа и Александра Зубкова. Припоминаете, что именно они наряду с Михаилом Мудриком стали главными героями потрясающей победы в первом туре Лиги чемпионов в Германии (4:1), а Зубков еще дважды забивал в ворота «Реала». Даже при наличии хорошей скамейки запасных, заменить таких футболистов совсем непросто.

Что касается чемпионата Украины, то предыдущий тур тоже сложился для горняков не совсем удачно. Они во второй раз в сезоне не сумели добиться успеха, упустив победный для себя счет в матче с «Александрией» (2:2) на последних минутах второго тайма. До идущего впереди «Днепра-1» уже 5 очков, хотя у «Шахтера» еще есть одна игра в запасе.

И еще. В том матче с александрийцами с поля был удален бразильский легионер горняков Тейлор. Учитывая некоторые проблемы с составом, о которых шла речь ранее, его отсутствие тоже может сказаться на действиях номинальных хозяев поля.

Ингулец

У «Ингульца» в нынешнем сезоне дела идут неважно. До сих пор команда еще не одержала ни одной победы, проиграв четыре матча из восьми. Особенно болезненными для подопечных Сергея Лавриненко были поражения от команд, которые близки им по уровню и находятся недалеко в турнирной таблице. Речь идет, прежде всего, о матчах с «Минаем» (1:2) и «Кривбассом» (1:2).

В тоже время «Ингулец» неплохо проводил некоторые поединки с клубами, которые ведут борьбу за самые высокие места. Так, единственный раз лидер турнира «Днепр-1» потерял очки именно в матче с командой из Кировоградской области (2:2). Причем днепрянам пришлось даже отыгрываться. Также «Ингулец» может записать себе в актив ничьи с высокостоящими в турнирной таблице «Металлистом» (1:1) и «Колосом» (0:0).

Если у «Шахтера» из-за дисквалификации не сыграет Тейлор, то у гостей по той же причине будет отсутствовать Артем Смоляков, удаленный с поля в матче с «Кривбассом». И еще стоит обратить внимание на тот факт, что матч предыдущего 10-го тура с «Рухом» не состоялся. Насколько скажется отсутствие игровой практики на действиях «Ингульца» пока сказать трудно.

Статистика матчей

Во всех четыре предыдущих матчах соперников в Премьер-лиге неизменно побеждал «Шахтер». Общая разница забитых и пропущенных мячей 7-1. Был еще финальный поединок розыгрыша Кубка Украины сезона 2018-2019 годов, когда «Ингулец» был представителем первой лиги. И снова горняки оказались сильнее 4:0.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Петряк, Траоре

«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Клименко, Близниченко, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Сакив, Кухарук, Одарюк

Прогноз на противостояние:

«Ингулец», конечно, способен преподнести сенсацию, но, скорее всего, не в этом матче. «Шахтер» победит со счетом 2:0.

5 ноября, суббота

«Шахтер» – «Ингулец»
Львов. Стадион «Арена-Львов». Начало в 15.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 2:0

По теме:
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Львов – 1:0. Команда Скрипника поднимается в таблице. Обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Ингулец Шахтер - Ингулец прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Футбол | 03 ноября 2022, 16:43 34
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе

Украинский вингер может продолжить карьеру в АПЛ

Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Футбол | 04 ноября 2022, 12:05 4
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг

Смешная ситуация произошла во время игры 6-го тура ЛЧ

ФОТО. Зозуля встретился в Мадриде с защитницей Азовстали
Война | 04.11.2022, 14:59
ФОТО. Зозуля встретился в Мадриде с защитницей Азовстали
ФОТО. Зозуля встретился в Мадриде с защитницей Азовстали
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Футбол | 03.11.2022, 23:30
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Футбол | 03.11.2022, 23:56
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
на этом этапе Шахтер будет в положении Динамо после Бенфики
посмотрим как справятся
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
04.11.2022, 10:25 1
Теннис
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
02.11.2022, 17:10 10
Футбол
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
Итоги групп Лиги конференций. Определены потенциальные соперники Днепра-1
04.11.2022, 00:45 7
Футбол
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 5
Футбол
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
04.11.2022, 02:37 2
MMA
Украина – наш дом, и покидать страну в трудные времена недопустимо
Украина – наш дом, и покидать страну в трудные времена недопустимо
03.11.2022, 10:24 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности