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Шахтер Донецк
29.10.2022, FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 20:22 | Обновлено 29 октября 2022, 20:23
2968
24

Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией

Коллектив Игора Йовичевича был в шаге от волевой победы в меньшинстве

29 октября 2022, 20:22 | Обновлено 29 октября 2022, 20:23
2968
24
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» - 2:2

Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуриков, 5, Демченко, 87

Л. Тейлор, 9 – Дришлюк, 33, Демченко, 34, Бабогло, 49, Кожушко, 87 (не на поле)

Л. Тейлор, 56 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Бондарь, Кривцов, Л. Тейлор – Степаненко (Матвиенко, 62) – Мудрик, Назарина, Бондаренко (Судаков, 61), Зубков (Петряк, 67) – Сикан (Траоре, 62).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Дришлюк (Ковалец, 64), Рыбалка (Волошин, 85), Демченко – Третьяков, Кожушко (Шулянский, 73), Калитвинцев.

Запасные: Горох, Дячук, Костышин, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 10 (5) – 10 (5)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 2 – 0.

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 24
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Aleks04
Дніпряни вітають Шахтар, зачепилися за очко у меншості з одним із лідерів чемпіонату
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+4
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Alex86 1
интересный матч вышел, для упл это редкость 
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+3
New Zealander
Главное чтобы у Зубкова травмы не было
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+1
DK02
Цей чемпіонат, мабуть найцікавіший за останні років 20ть. Завтра будем вболівати за кривбас. Просто так треба.
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0
Maks_krot
Ну на пол силы перед Лейпцигом ,если бы не глупый Тейлор 3 очка были бы в кармане,ну если обыграют Лейпциг ,эта ничья забудется так ещё и в меньшинстве могли и выиграть ,сделаются выводы вернётся Конопля и Швед скоро ,главное Зубкова трамва ,что бы не была серьезная.Удачи и успехов родной клуб.
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0
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Veter
Как видим, никакой зрады или конспирологии.
Полиграфы , естественно, свежей и в более выгодном положении были.
Ну а от всех Лиг полиняли ВСЕ наши клубы.
Но это не только наши типа такие дохлые.
В АПЛ так же полиняли все участники турниров УЕФА. Если не не в лигах, так дома.
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0
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FunnyCat_____
слишком напряженный график у Шахтера, не продохнуть, оттого и осечка 
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0
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Dreifus
Всё-таки сыроват Шахтёр. Не хватает уверенности чтоли. Надеюсь пока будет фартит, а потом сыграются.
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-1
ash
Краще б перенесли матч
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-2
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