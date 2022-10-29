Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Коллектив Игора Йовичевича был в шаге от волевой победы в меньшинстве
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Шахтер» – «Александрия» - 2:2
Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуриков, 5, Демченко, 87
Л. Тейлор, 9 – Дришлюк, 33, Демченко, 34, Бабогло, 49, Кожушко, 87 (не на поле)
Л. Тейлор, 56 (второе предупреждение)
«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Бондарь, Кривцов, Л. Тейлор – Степаненко (Матвиенко, 62) – Мудрик, Назарина, Бондаренко (Судаков, 61), Зубков (Петряк, 67) – Сикан (Траоре, 62).
«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Дришлюк (Ковалец, 64), Рыбалка (Волошин, 85), Демченко – Третьяков, Кожушко (Шулянский, 73), Калитвинцев.
Запасные: Горох, Дячук, Костышин, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 10 (5) – 10 (5)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 2 – 0.
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Но это не только наши типа такие дохлые.
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