Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Меня тревожит травма Зубкова»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич подытожил ничью с «Александрией» (2:2) и рассказал о кадровой ситуации в команде.

– Чего не хватило, чтобы защитить результат и получить три очка?

– Не хватило одного футболиста, чтобы сыграть еще лучше. «Александрия» – очень хорошая команда, которая усложнила нам игру. Соперник в отличной форме, свеж. Матч получился тяжелым: было много не очень хороших моментов, но мы справились, бились и смогли перевернуть игру после быстрого гола и удаления. Мы забили два гола и были энергичными после воздушной тревоги, начали доминировать, обострять, стабилизировали игру. Но удаление дестабилизировало команду, и мы должны были подстраиваться под оппонента. Этот результат не испортит нам настроения. После Лиги чемпионов всем всегда тяжело, что показывают «Челси», «Атлетико» и другие. Мы должны мыслить позитивно, сделать выводы из этого матча и восстановиться к очень важному поединку с «Лейпцигом». Нам предстоит игра против топ-команды, которая находится на высоком уровне, что и показывает в каждой игре. Нас ждет тяжелый поединок, но при своих болельщиках, которые будут давать нам энергию, мы попробуем сделать чудо.

– Какова кадровая ситуация? К травмированным Конопле и Шведу присоединился Зубков?

– В ходе игры мы могли заслужить победу, в то же время и «Александрия» показала, что играет в хороший, опасный, быстрый футбол, – результат закономерен. Меня больше тревожит травма Зубкова, ведь каждому тренеру хочется, чтобы все футболисты были здоровы и готовились к следующей игре. У Конопли и Шведа есть определенные проблемы, и сейчас у нас появляется проблема. Теперь мы вынуждены думать, кем заменить Александра. Он дернул заднюю, и когда такое происходит мгновенно, это на долгое время и это не спазм.

– Когда Швед и Конопля смогут приступить к тренировкам?

– Посмотрим. Конопля завтра попробует потренироваться, но пропадет ли боль? Позитивная динамика есть – посмотрим на него в контактной тренировке: сможет ли выдержать темп, чтобы мы понимали, можем ли рассчитывать на него в игре против «Лейпцига». А у Шведа уже некоторое время есть проблемы с пахом, и динамика восстановления у него не такая. Очеретько также нужно еще пару дней, чтобы вернуться. Жаль, что два полезных правоногих вингера, которые подходят под нашу модель игры, сейчас не с командой.